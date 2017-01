Před Qualcommem stojí vážné výzvy. Zatím ohlásil 4% meziroční růst tržeb

Hospodářské výsledky společnosti Qualcomm, jakoby byly upozaděny v souvislosti s tahanicemi, vyvolanými kvůli údajnému zneužívání dominantního postavení největšího výrobce čipů do mobilních telefonů. I proto Steve Mollenkopf, jako CEO společnosti a George Davis, finanční ředitel firmy, stojí podle mínění některých analytiků před zásadními výzvami, které by mohly tento rok ovlivnit hospodaření firmy.



A propos – výsledky. „Qualcomm vygeneroval v tomto kvartálu 4% meziroční růst tržeb na 6 mld. USD, daleko pod tržními odhady 6,1 mld. USD,“ konstatoval Ján Hladký, analytik Patria Finance. Podle něj za to může především stagnující divize prodeje čipů, která vytváří 70 % tržeb a která zůstala proti stejnému období v předešlém roce v podstatě beze změny. „Divize licencující technologie klíčové pro výrobu mobilních telefonů, která dotváří zbytek tržeb, posílila o 12 % meziročně na 1,8 mld. USD. Jelikož právě prodej licencí disponuje mnohem silnější provozní marži (85 % proti 18 %), tak tato změna produktového mixu pomohla roztáhnout celkovou provozní marži o 500 bps meziročně na 30,5 %,“ doplnil Ján Hladký. Čistý zisk na akcii Qualcommu, upravený o jednorázové položky díky tomu naplnil tržní očekávání 1,19 USD (+23 % meziročně).

„Výhled do dalšího kvartálu posílá tržby do intervalu 5,5 – 6,3 mld. USD a čistý zisk na akcii do 1,15 – 1,25 USD (oboje v souladu s trhem),“ řekl Ján Hladký. Podle něj výrazným zklamáním byly odhadované prodeje MSM čipů (instalované do moderních chytrých telefonů) mezi 165 – 185 mil. ks, přičemž trh se díval na 190 mil. ks. Za zhoršenými predikcemi je podle Jána Hladkého pravděpodobně opožděné zpuštění Samsung Galaxy S8 a také fakt, že Apple diverzifikoval své dodavatele a část čipů odebírá od Intelu. „Management se ještě vyjádřil k soudnímu sporu s Applem ohledně svého licenčního byznysu (více ZDE). Velké vrásky si nedělá, obvinění jsou dle něj vykonstruovaná a v mezičase budou platby a dodávky dál normálně pokračovat. Před otevřením trhů klesajíc akcie QCOM o 3 %,“ řekl Ján Hladký.

Sečteno, podtrženo – i když analytici upozorňují na to, že hrozící soudní spory mohou být vážnější, než se zdá, Qualcomm si zatím věří. Firma v lednu 2016 představila nový procesor čip - 835 Snapdragon a věří, že nové technologie jí zajistí u zákazníků potřebný náskok. Nové obchodní příležitosti, jako byznys virtuální reality, video streamingu, používání dronů či internetu věcí, mají mít na hospodaření firmy příznivé dopady.