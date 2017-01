Trump přitvrdil proti ilegálním imigrantům

Trump dál plní své předvolební sliby, alespoň na papíře. Včera podepsal při návštěvě Ministerstva pro vnitřní bezpečnost exekutivní příkazy, které mají vést k vybudování bariéry na hranici s Mexikem a k posílení hlídek. Financování projektů však bude muset schválit Kongres.



„Ode dneška Spojené státy získávají zpátky kontrolu nad svými hranicemi,“ řekl nový americký prezident zaměstnancům ministerstva pro vnitřní bezpečnost, americké obdoby ministerstva vnitra. Exekutivní výnosy, které na půdě ministerstva podepsal, přikazují federálním agenturám „okamžitě postavit fyzickou zeď na jižní hranici“ USA a posílit hlídky na hranicích o 5 000 mužů. Dalších 10 tisíc nových úředníků by se mělo starat o agendu deportací – tito úředníci patrně dostanou výjimku z Trumpova výnosu zmrazení náboru civilních zaměstnanců do státní správy, který podepsal v pondělí.



Dokument blíže nespecifikuje, jak má zeď vypadat a kolik má stát. V průběhu kampaně Trump tvrdil, že za ni donutí zaplatit sousední Mexiko. Tentokrát však podle serveru CNN uvedl, že bude financována z federálního rozpočtu, a že Mexiko náklady uhradí dodatečně, i když ne nutně v penězích. Tento výrok vedl ke spekulacím, že Trump možná otázku zdi vznese při vyjednáváních ohledně dohody o volném obchodu NAFTA, kde by mohl po Mexiku požadovat například lepší přístup na tamní trh, nebo naopak lepší ochranu toho amerického.



Přestože mexičtí představitelé jakoukoliv možnost, že by se podíleli na financování zdi, odmítli, Trump sdělil médiím, že „vyjednávání začnou brzo“. Americký prezident v průběhu svého vystoupení také vyzdvihl výhody, které budou ze zdi plynout pro Mexiko – prý posílí bezpečnost na obou stranách hranice a bude odrazovat od ilegální migrace. „Silná a stabilní mexická ekonomika je pro Spojené státy důležitá,“ dodal Trump.



Dokument je opět spíše symbolický



Podepsaný dokument uznává, že rozpočet pro tyto kroky budou muset ještě schválit zákonodárci. Vzhledem k republikánské většině v Kongresu by to však neměl být problém. Bariéra dlouhá 3 200 kilometrů má podle odhadů citovaných BBC stát miliardy dolarů.



Za podotknutí stojí, že část hranice už chrání plot, zatímco ty nechráněné oblasti jsou zpravidla neprůchozí, nebo nad nimi dohlíží drony. Plán na zdokonalení bariér na hranici tak může v praxi ztroskotat jednoduše protože bude zbytečný.



Trump dále upřesnil, že prioritní deportaci by měli být vystaveni ti nelegální imigranti, kteří jsou obviněni ze zločinu, zneužívají dávky, nebo představují dle úsudku imigračního úředníka bezpečnostní riziko. Za úřadování Trumpova předchůdce Baracka Obamy byly k prioritní deportaci určeni jen ti nelegální migranti, kteří byly usvědčeni ze závažných trestných činů. Podle prezidentské administrativy tato změna priorit neodporuje už existující legislativě a Trump na ní nehodlá nic měnit.



Podle dat amerického Ministerstva pro vnitřní bezpečnost, se kterými se shodují i odhady neziskových organizací, bylo v roce 2012 v USA až 11 miliónů lidí nelegálně. Jejich masovou deportací by mohly utrpět hlavně sektory spoléhající na levnou pracovní sílu, zejména zemědělství, lesnictví, ale i pohostinství.