Systematicky tunelujete Unipetrol, útočí menšinový akcionář na PKN Orlen

Dlouhodobě a systematicky tunelujete Unipetrol, obvinil největší minoritní akcionář petrochemického holdingu , společnost Paulinino Limited, mateřskou PKN Orlen. Vedení Unipetrolu obvinění odmítlo.



Pavel Muchna, zástupce společnosti Paulinino Limited, které podle webu Unipetrolu patří zhruba pětina akcií firmy a za kterou stojí česko-slovenská finanční skupina J&T, dnes polské vlastníky kritizoval mimo jiné za loňskou koupi neratovické společností Spolana. Unipetrol ji koupil zpět od polské firmy Anwil.



Muchna uvedl, že pokud by provoz Spolany byl výhodný, PKN by ji nechal v portfoliu Anwilu, který stoprocentně vlastní. Firma místo toho podle něj prodala neratovickou firmu Unipetrolu, aby se "podělila" o ztráty Spolany s jeho menšinovými akcionáři.



Člen představenstva Unipetrolu Andrzej Kozlowski krok brání. Uvedl, že podobná kritika přicházela například také v souvislosti s koupí podílů ve společnosti Česká rafinérská. Jediným vlastníkem České rafinérské se Unipetrol stal na konci dubna 2015, kdy dokončil koupi zbylého třetinového podílu od italské společnosti Eni. Akvizice se podle Kozlowského nakonec ukázala jako úspěšná.



"Dejte nám příležitost. Vyčkejte, abychom vám ukázali, jak budou výsledky Spolany vypadat v budoucnu. V tuto chvíli na tom pečlivě pracujeme. Je těžké po pár měsících prokázat, že to byl dobrý krok," dodal.



Součástí PKN Orlen je Unipetrol od roku 2005. PKN je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě, v Unipetrolu drží 63procentní podíl. Dalších zhruba 20 procent akcií vlastní Paulinino Limited. Zbytek drží investiční fondy a menšinoví akcionáři. Ze předloňského zisku Unipetrol vyplatil akcionářům dividendu 5,52 Kč na akcii. Předtím firma vyplatila dividendu naposledy za rok 2007. Generální ředitel Unipetrolu Andrzej Modrzejewski dnes uvedl, že je optimistou i ohledně výplaty dividendy za loňský rok.