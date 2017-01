Skončí vůbec někdy SUV mánie?

Na North American International Auto Show v Detroitu bylo představeno asi dvacet nových modelů a z toho celou polovinu tvořily klasické sedany. Pokud vezmeme v úvahu, jak se nyní vyvíjí struktura prodejů aut, zdá se, že jde o velkou strategickou chybu. SUV horečka totiž řádí v USA a šíří se do celého světa. Tyto vozy minulý rok představovaly dvě třetiny celkových prodejů aut v USA a Ludwig Willisch, který stojí v čele BMW North America, nevidí nic, co by tento trend mohlo obrátit.



SUV mánie stojí zejména na technologickém pokroku. Dříve podobné vozy nabízely vyšší posez a trochu více bezpečnosti, ale řidiči se museli spokojit s vyšší spotřebou a horšími jízdními vlastnostmi. Dnešní SUV jsou ale postavena podobně jako tradiční auta, využívají lehké kovy a úsporné motory, které je ohledně spotřeby paliva posouvají blízko k nižším a menším autům.



SUV boom také do značné míry živí sám sebe, protože zákazníci kupují to, co jim automobilky nabízejí. Nejvíce nových modelů nyní přichází právě z této kategorie, patří jí největší část marketingových rozpočtů a nejvíce místa na autosalonech. Drew Slaven z Mercedes-Benz USA v této souvislosti hovoří o tom, že jde o problém „slepice a vejce“, kdy nelze jasně oddělit, co je příčinou a co až důsledkem.



Pod povrchem je ale již přece jen patrná jistá změna. Dealeři Mercedesu nedávno požádali firmu, aby „sundala nohu z pedálu“ a omezila marketing zaměřený na SUV. Obecně se sice nečeká, že prodeje tradičních vozů začnou v dohledné době znovu stoupat, ale hovoří se o zmírnění tempa poklesu jejich prodejů. Pomoci tomu může růst cen paliv, ale také to, že řidiči toužící po výjimečnosti se nakonec začnou od SUV odvracet. Scott Keogh, který strojí v čele Audi of America, říká: „Vždy se dostaví obrat. Přijde generace, která bude hovořit o tom, že SUV bylo autem jejich otců.“ Na vrtkavost spotřebitelských trendů poukazuje i De Nysschen z Cadillacu. Tvrdí, že pokud automobilky vydrží, nakonec přijde opět návrat k tradičním vozům.



Autor: Kyle Stock



(Zdroj: Bloomberg)