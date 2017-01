Odklání se UK směrem k USA? Skoro to tak vypadá ...

Vůbec prvním setkáním nového US prezidenta Donalda Trumpa se zahraničním státníkem bude jeho páteční setkání s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Z komentářů, které britská premiérka před setkáním poskytuje, se zdá, že místo EU se Británie hodlá více přimknout právě k USA.



Mayová v této souvislosti uvedla, že obě země mají nyní možnost obnovit své výjimečné partnerství v této nové době a opět se společně postavit do čela světového dění. Zcela výjimečné partnerství obou zemí dokázalo mnohem více než jen vyhrát poslední světové války a překonat další nepřízně osudu. Toto partnerství utvářelo moderní svět a přední světové instituce, ke kterým vzhlíží a respektuje je celý svět.



Mayová bude v USA usilovat o předjednání vzájemné obchodní dohody, jež by začala platit okamžikem odloučení ostrovního království ze svazku EU. Premiérka naznačila, že nehodlá US prezidenta následovat kamkoli se vydá či hne. Cílem je dosáhnout oboustranně výhodných podmínek, které povedou ku prospěchu obou stran.





