Mexický prezident odmítá Trumpovu zeď a chce chránit imigranty v USA

Mexický prezident Enrique Pena Nieto krátce po oznámení plánu nového US prezidenta Donalda Trampa na vybudování zdi mezi USA a Mexikem ostře kritizoval tento nápad a uvedl, že jeho země je proti budování jakýchkoli zdí a že bude chránit zájmy svých občanů pobývajících v jiných zemích. Mexická vláda se bude snažit chránit zahraniční komunity svých občanů.



Oba prezidenti by se měli setkat příští týden v úterý a na pořadu dne by měly být především otázky migrace a obchodu.



Americký prezident uvedl, že zatím pouze jedná se svými velvyslanci v USA o dalším postupu. Nieto nicméně rezolutně uvedl, že Mexiko stavbu žádné zdi platit rozhodně nebude. Jeho americký protějšek ke zdi totiž mimo jiné uvedl, že chce, ab se Mexiko na její stavbě samo finančně podílelo.





