Ženy mají podobné kariérní ambice, ty nezadané je ale skrývají

Výzkum akademiků z Harvardu, Princetonu a Chicaga ukázal, že svobodné ženy se snaží skrývat své kariérní ambice. Zřejmě za tím stojí snaha vyhovět vžitým představám o roli ženy ve společnosti. Výsledek studie může částečně vysvětlit existenci tzv. „gender gap“, tedy nižším mzdovým ohodnocením žen.



Jako vzorek si akademici vybrali studentky elitních MBA programů v USA. V rámci průzkumu rozdali studentkám dotazník, ve kterém se jich tázali na představy o jejich kariéře. Polovině studentkám řekli, že jejich odpovědi budou sdíleny s ostatními spolužačkami a spolužáky (včetně svobodných mužů), zatímco druhé polovině sdělily, že výsledky budou anonymní.



Bylo zjištěno, že svobodné studentky, které počítali s tím, že se o jejich kariérních plánech dozvědí spolužáci, své ambice daleko více krotili. Očekávaly plat o 18 tisíc dolarů ročně nižší, byly méně otevřené cestování a chtěly pracovat méně hodin za týden, než jejich vdané nebo zadané spolužačky. Naopak svobodné studentky, kterým bylo řečeno, že výsledky průzkumu budou anonymní, se ve svých odpovědích nelišily od těch zadaných.



Doplňkové experimenty tuto tendenci potvrdily. Svobodné studentky se stejným prospěchem se ve třídních diskuzích projevovaly méně asertivně a méně přispívaly – jinými slovy, méně se ve třídě snažily, když si jich mohli všimnout potenciální partneři.



Může hledání partnera způsobit „gender gap“?



Do jaké míry je však pocit žen, že si muži hledají méně ambiciózní partnerky, oprávněný? Jiný výzkum, na který akademici upozorňují, ukazuje, že nejsou daleko od pravdy. Jak však autoři studie upozorňují, ženy můžou preference mužů podceňovat nebo přeceňovat.



Pokud se výsledky experimentu generalizují a přenesou ze třídy studentů usilujících o titul MBA do širší společnosti, mohly by částečně vysvětlit nepoměr mezi mzdami mužů a žen. Pokusy srážet před ostatními své ambice, aby se žena zalíbila potenciálním partnerům, může podle autorů studie ovlivňovat snahu dívek na gymnáziích, výběr oboru studia na vysokých školách i výkon na pracovišti. Tím může být nenaplněn profesionální potenciál těchto žen, což se pak promítá na rozdílu v průměrných mzdách mužů a žen.



Zároveň to podle autorů studie dává zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím možnost nahlédnout do psychiky nezadaných zaměstnaňkyň a studentek. To jim může pomoci vytvořit podmínky pro zlepšení jejich výkonu, například tím, že výsledky jejich práce nebudou veřejně známy ostatním.



Mapa mzdové nerovnosti mezi pohlavími v roce 2014 (červená – vysoká nerovnost, zelená – nízká nerovnost)



Zdroj: World Economic Forum, Wikimedia