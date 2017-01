ČNB varuje před popáleninami. Tomšík drží basu s ofiko komunikací ČNB

Dalším zpovídaným centrálním bankéřem byl Vladimír Tomšík. Ten drží basu a komunikaci centrální banky: "Když srovnám tato čísla (spekulace) s tím, jaká je výše ročního čistého českého exportu, tak je logické říci, že korunový trh je v tuto chvíli překoupený... Jsem přesvědčen, že se koruna po opuštění kurzového závazku, tedy v krátkém období, může pohybovat oběma směry… Ti, kdo spekulují na prudké posílení koruny po exitu, se můžou značně spálit."

Zopakoval, že exit je pravděpodobný v polovině roku. My znovu připomeneme, že centrální banka v minulosti sama řekla, že s blížícím se exitem bude více mlžit o konkrétním časování. Takže pod „polovinou roku“ si můžeme představit cokoliv mezi dubnem a říjnem“.

K negativním sazbám: "Nevidím důvod v tuto chvíli sáhnout k negativním sazbám, protože trh je už sám 'doručil'… Snížit sazby v okamžiku exitu by bylo kontraindikativní, když zároveň říkám, že chci začít dodávat méně uvolněnou měnovou politiku. To by šlo proti sobě."

Michal Skořepa v dnešní E15 ukazuje ještě jednu vadu na kráse záporných sazeb. Za prvé, když centrální banka zavede záporné sazby, tak tím dá najevo, že limit na rezervy má. A když má limit na rezervy, tak je to pozvánka pro spekulanty, aby tento limit otestovali. Za druhé, spekulanti nekupují korunu, protože je zajímá úrokových diferenciál mezi ČNB (+0,05%) a ECB (-0,4%). Ale protože očekávají posílení koruny. Záporné sazby by tudíž měly vykompenzovat očekávané posílení koruny, aby měly dopad na příliv kapitálu.

Očekávají spekulanti posílení o čtyři procenta? Pak by sazba měla být -4 procenta. Nebo ne?

Ďábel skrytý v detailu je v tom, že posílení spekulanti očekávají bezprostředně po exitu, zatímco sazba ČNB je roční. Představte si spekulanta, který očekává posílení o 4 procenta (cca 26 CZK/EUR) hned po exitu. Koupí korunu týden před exitem a plánuje ji prodat týden po exitu. V tomto případě by musela být negativní sazba stanovena týden před exitem na -100%, slovy mínus sto procentech. A to je tak trochu problém, psychologický a především pro finanční stabilitu.



David Navrátil