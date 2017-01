Řežba na příkopě aneb odchází kritik nulových sazeb a kurzového závazku Řežábek

„naším záměrem je držet inflaci co nejblíže ke dvěma procentům… Ale je otázka, kde je hranice tohoto přístupu… Když jsme dělali výjimky při vyšší inflaci, měli jsme mít odvahu vidět výjimky i na opačné straně a prostě si to vysedět. Kurzový závazek nebo záporné sazby podle mého soudu vyvolávají zbytečné pokřivení trhu, které by do něj centrální banka neměla vnášet.“

Já bych otázku zobecnil: je pro ČNB inflační cíl na dvou procentech jenom nějaký bod na horizontu, ke kterému směřuje? Nebo by se měla ČNB snažit dosahovat tohoto čísla v průměru? Tedy aby průměrná inflace byla na dvou procentech a po období podstřelování inflace by mělo přijít období nadstřelování inflačního cíle? Průměrná inflace za posledních pět let je totiž pořád velmi blízko jednoho procenta a jádrová dokonce hluboko pod (0,3%).

Zpět k rozhovoru: „Já už jsem říkal v minulosti, že tehdejší obava z deflační spirály byla nemístná. Riziko deflační spirály jsem absolutně nevnímal, protože dochází k takové modernizaci výrobků, že si neumím představit, že by spotřebitel přestal nakupovat. Když se mi doma rozbije lednička, taky nebudu čekat, jestli si ji v budoucnu náhodou nebudu moct koupit levněji.“

Já jsem nikdy moc nebral argument centrální banky, že riziko deflace spočívá v tom, že když budu čekat snížení cen, tak odložím svou spotřebu na později, čímž dneska vlastně způsobím recesi. Větší riziko deflace, dle mého názoru, spočívá v růstu hodnoty reálného dluhu a v tom, že mzdy „neumí“ nominálně klesat, a proto podniky na recesi reagují větším propouštěním, což způsobuje větší negativní dopady.

K exitu PŘ řekl: „Ukončit kurzový závazek s mezikroky také není řešení − to by byl jen návod pro spekulanty. Pokud bychom navíc dál pokračovali v nákupu a prodeji měn, znamenalo by to, že vlastně intervenční režim neopouštíme; jen nesdělujeme nově stanovenou hladinu kurzu a hlídáme, aby posílení měny nebylo příliš velké… Může dojít k relativně výrazným výkyvům kurzu.“

K možnosti předčasného exitu: Znovu říkám, že považuji za chybu, že jsme do toho vstoupili a že jsme v tom dlouhodobě pokračovali. Ale to, co říkáte (exit už v prvním čtvrtletí tohoto roku), ČNB vlastně nemůže udělat. Osobně je pro mě nepředstavitelné, když se sliby neplní.“

Minulý týden jsme napsali, že ve skutečnosti toto riziko by bylo reálné, pokud by ČNB musela intervenovat každý den jednu miliardu EUR, tak jako to bylo v prvních dvou týdnech tohoto roku. V tomto případě by jenom během tohoto čtvrtletí zdvojnásobila devizové rezervy. „Naštěstí“ pro ČNB se tempo zvyšování rezerv v posledních dnes snížilo.

K limitu výše devizových rezerv: „Velikost devizových rezerv vůči naší ekonomice nás staví na jedno z čelných míst na světě a z toho pak vznikají problémy spojené s tím, jak s těmito prostředky dál nakládat… Před zavedením kurzového závazku, který drží korunu na hranici 27 korun za euro, jsme odprodávali devizové rezervy, protože jich bylo velmi mnoho. Od té doby jsme ovšem nakumulovali další obrovské objemy… Pro mě není limitující nějaké konkrétní číslo, ale ten výrazný nárůst… Je potom i problém, kam rezervy investovat… Velké a rychlé přelivy kapitálu vyvolávají velké nerovnováhy. Jestliže vyvoláváme takové nerovnováhy, tak můžeme vypustit ‚džina z lahve‘, což není dobře.“

„Jacob Frenkel (bývalý guvernér izraelské centrální banky a nyní šéf JP Morgan) nikdy nekritizuje, on jen říká svůj názor a umí ho říci velmi dobře. Když jsme se spolu bavili loni o tom, proč jsme toto opatření zavedli (kurzový závazek), tak na konci prohlásil, že je to hezké, že jsme to udělali, ale když se ptal na hodnocení těch, kteří touto zkušeností už prošli, tak odpověď vždy byla: už bychom to nikdy nechtěli opakovat. Tím dal najevo, že vstoupit do tohoto režimu sice je relativně jednoduché, ale hodnotit zpětně výhody a dopady je mnohem složitější.“



David Navrátil