Rozbřesk: Pavel Řežábek vystoupil proti intervencím ČNB, co to znamená pro korunu?

Dow Jones poprvé zlomil hranici 20 tisíc bodů, a to v době kdy Británie opouští Evropskou unii, Spojené státy hrozí novým protekcionismem a před francouzskými prezidentskými volbami vážně padají návrhy na odchod z eura. Je pravda, že z vyspělých ekonomik chodí v posledních dvou měsících převážně dobrá čísla - celkové odhady růstu pro tento rok se ale nijak zásadně nevylepšily a to samé platí i o odhadech zisků. Také je třeba vzít v potaz, že minimálně hospodářská expanze v USA není již vůbec mladá - ekonomika roste sedmým rokem v řadě a je otázka, jak se tento rok vypořádá s rychlejším růstem úrokových sazeb. To vše minimálně při pohledu na tržní optimismus vybízí k opatrnosti.



Zatímco globální trhy žijí lámáním nových akciových rekordů, Česko zasáhla jiná “šokující” zpráva. Člen bankovní rady Pavel Řežábek řekl, že zavedení devizových intervencí byla chyba a že je pro ČNB další skupování devizových rezerv nebezpečné. I když je Pavel Řežábek na odchodu a trhy v zásadě tušily, že nikdy nebyl velkým fanouškem intervencí, je takové vyjádření překvapivé. Na oficiálním postoji, že ČNB nevadí další hromadění devizových rezerv a že eventuální ztráta ČNB neohrožuje ani její likviditu ani solventnost, se podle nás stále nic nemění. Výroky Pavla Řežábka ale ukazují, že za dohodnutou komunikační strategií ČNB se může častokrát skrývat i poměrně silný nesouhlas. Co to znamená? Oslabuje to jednotnou komunikaci centrální banky před vypnutím intervencí a může to teoreticky přitáhnout nové sázkaře na zisky koruny. Ve finále to tedy může tlačit centrální banku ještě k rychlejšímu skupování devizových rezerv - něčemu, před čím v rozhovoru Pavel Řežábek varuje. Odhadujeme, že od začátku roku již ČNB musela na obranu slabé koruny skoupit devizové rezervy v celkovém objemu okolo 300 miliard korun.

FOREX

Region

S blížícím se koncem režimu kurzového závazku ČNB se roztrhl pytel s komentáři jednotlivých členů bankovní rady. Viceguvernér ČNB Tomšík včera potvrdil, že se bankovní rada může na exitu z intervencí dohodnout i mimo pravidelné měnově-politické zasedání. I tak však zopakoval, že z makroekonomického pohledu se stále vyplatí uvažovat o exitu v polovině roku (2017). Dodal i to, že zavedení záporných úrokových sazeb nadále není preferovanou variantou.



Více emocí patrně vzbudí komentáře končícího člena bankovní rady Řežábka, který vcelku explicitně uvedl, že zavedení intervenčního režimu byla podle něj chyba, což může mít i tržní dopady.



Zbytek týdne je v regionu bez významnějších očekávaných událostí. Pozornost se soustředí zejména na USA, kde bude zveřejněn první odhad růstu za poslední kvartál loňského roku.

Eurodolar stále vyčkává nad hranicí 1,07 na silnější impulsy. Euro zůstalo zcela chladné vůči mírně horšímu výsledku německé podnikatelské nálady Ifo.



Dnes odpoledne bude trh monitorovat předběžný výsledek americké obchodní bilance za prosinec, která je posledním důležitým číslem z uplynulého kvartálu před zítřejším zveřejněním výsledku amerického HDP.



Očekávání ohledně amerického HDP může ovlivnit i dnes zveřejněný výsledek britského HDP za čtvrtý kvartál, který samozřejmě může pohnout kurzem libry. Ta zůstává v mírně apreciačním módu.