GfK: Nálada německých spotřebitelů je nejlepší za pět měsíců

Nálada mezi německými spotřebiteli se dál zlepšuje a je nejpříznivější za pět měsíců. Spotřebitelé zůstávají optimističtí navzdory předvánočnímu útoku v Berlíně a zvýšené politické nejistotě, vyplývá z průzkumu společnosti GfK. Zpráva podle analytiků ukazuje, že výdaje spotřebitelů budou v Německu i v prvním čtvrtletí důležitým zdrojem ekonomického růstu.



Index nálady německých spotřebitelů na měsíc únor vzrostl na 10,2 bodu z 9,9 bodu v předchozím měsíci. Ocitl se tak nejvýše od září. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že index vystoupí na deset bodů.



"Spotřebitelská důvěra zahájila rok 2017 neobyčejně pozitivně," uvedl Rolf Bürkl z GfK. Dodal, že celková ekonomická očekávání se zlepšila již čtvrtý měsíc za sebou a jsou nejvýše od června 2015. Index je založen na průzkumu mezi zhruba 2000 obyvateli Německa.



Loni vzrostla německá ekonomika o 1,9 procenta, což byl nejvyšší růst za pět let. Ekonomiku podpořily vyšší výdaje domácností a státu. V letošním roce vláda čeká zpomalení růstu na 1,4 procenta.



Díky silnému vývoji ekonomiky se zlepšil dílčí index očekávání vývoje příjmů i ochota spotřebitelů zvyšovat výdaje.



Bürkl upozornil, že spotřebitelé dál vzdorují nejistotě související s kroky nového amerického prezidenta Donalda Trumpa a s brexitem. Trump varoval, že by mohl zavést 35procentní daň na vozy dovážené do USA. Podle Bürkla je také jasné, že předvánoční teroristický útok v Berlíně nenarušil v dlouhodobém výhledu optimismus. Pro spotřebitele jsou tak více než vnější faktory důležitější solidní trh práce a rekordně vysoká zaměstnanost, jejichž výsledkem je růst platů.