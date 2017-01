Výsledky Unipetrolu za 4Q vysoko nad odhady trhu

Unipetrol oznámil dnes ráno nejlepší výsledky v historii (námi sledované období). Reportovaná čísla jsou vysoko nad odhady trhu. Důvodem je jednorázová položka (1,9 mld. Kč), která se týká snížení opravné položky zaúčtované ve 2Q14 (4,7 mld. Kč). Podle očekávání byla čísla vylepšena o platbu pojistného (1,8 mld. Kč). EBITDA dosáhla 5,7 mld. Kč. Tržní očekávání byla na 3,7 mld. Kč. Růst je dán vyšším prodaným objemem petrochemických produktů zásluhou obnovení výroby etylenové jednotky a plnému provozu polymerových jednotek. Tuto položku dále pozitivně ovlivnilo snížení opravné položky (1,9 mld. Kč) zaúčtované ve 2Q14 a podle očekávání i platba od pojišťoven (1,8 mld. Kč). Pokud očistíme reportované číslo o rozpuštění opravné položky, je EBIDTA 3,8 mld. Kč, což je stále nad konsensem trhu.

Report za 4Q16 nelze hodnotit jinak než pozitivně. Unipetrol dosáhl historicky nevyšších výsledků a to jak na kvartální bázi, tak celoročně. Čísla jsou podstatně nad odhady a i po očištění jsou lepší než konsensus trhu. Očekáváme, že by se to mělo pozitivně projevit při dnešním obchodování.