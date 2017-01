24. ledna: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Americké akciové indexy zahájily úterní seanci mírně nad nulou, celodenní rally je však dostala podstatně výše. Index Dow se během dne přiblížil na 50 bodů k dosud nepokořené hladině 20 000 bodů a benchmarky S&P 500 a Nasdaq Composite posunuly svá zavírací i absolutní maxima.

Dow stoupl o 0,57 % na 19 912,71 bodu, širší S&P 500 přidal 0,66 % na nové zavírací maximum 2 280,07 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,86 % na novém zavíracím maximu 5 600,96 bodu. Rekord S&P 500 posunul na 2 284,63 bodu a Nasdaq Composite navýšil své absolutní maximum na 5 606,53 bodu.

Index volatility VIX v úterý klesl o 5,95 % na 11,07 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o šest bazických bodů na 2,458 %.

V plusu uzavřela většina hlavních sektorů indexu S&P 500, pod nulou zůstaly jen odvětví zdravotní péče a sektor veřejných služeb. Nejvýraznější zisky si připsaly sektor základních materiálů, finanční odvětví a energetický sektor.

Americké akcie (24. ledna 2017) Zdroj: Google

Investoři nyní sledují především výsledkovou sezónu a první kroky Donalda Trumpa ve funkci prezidenta. "Některé výsledky jsou pod odhady, celkově jsou ale čísla lepší než odhady, což investory těší," říká Karyn Cavanaughová, stratéžka ve společnosti Voya Financial. "Věříme, že ve střednědobém horizontu mají akcie namířeno výše," dodává Cavanaughová.

Před začátkem úterní obchodní seance na trh hospodářská čísla za poslední tři měsíce loňského roku poslaly mimo jiné společnosti Verizon Communications (-4,37 %), Johnson & Johnson (-1,89 %), Lockheed Martin (-1,77 %), Travelers (-1,02 %) nebo 3M (-1,42 %), Alibaba Group Holding (+3,07 %), DuPont (+4,49 %) a Kimberly-Clark (+4,11 %).

Po konci řádného obchodování se čísly pochlubily například hliníkárenský gigant Alcoa (v řádném obchodování +3,33 %) nebo výrobce čipů Texas Instruments (v řádném obchodování +1,78 %). V poobchodní fázi akcie Alcoy přidávaly více než 4 %, akcie firmy Texas Instruments ale naopak zhruba o procento zlevňovaly.

Donald Trump v úterý exekutivním příkazem rozhodl o pokračování výstavby sporného ropovodu Keystone XL, který má spojovat naleziště v Kanadě s americkými rafineriemi na břehu Mexického zálivu.

Americké akcie (24. ledna 2017) Zdroj: Finviz

Stouply i akcie General Motors (+0,95 %), Ford Motor (+2,44 %) a Fiat Chrysler Automobiles (+5,84 %), a to poté, co se Donald Trump sešel s vedoucími představiteli výrobců aut s cílem přesvědčit je, aby výrobu nepřesunovali do zahraničí, ale naopak ji rozvíjeli a posilovali v USA.

Cena akcií internetové společnosti Yahoo! (+3,54 %) zamířila vzhůru poté, co čtvrtletní hospodářské výsledky podniku, které na trh dorazily v pondělí večer, překonaly očekávání analytiků. Do zelených čísel zamířily rovněž akcie technologického gigantu IBM (+2,85 %) či výrobce počítačových čipů Intel (+2,31 %).