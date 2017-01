Technologický hřbitov a z něj plynoucí investiční příležitosti

Technologie hýbou světem i trhy, dovedou být ale hodně vrtkavé. Co je hitem dneška, může být zítra považováno za nudu a komoditu, která si nezaslouží větší pozornosti. Na Fool.com se investor Steve Symington zamýšlel právě nad tím, které technologie současnosti čeká podobný osud a našel jich poměrně dost: LCD televize se prý stanou obětí OLED televizí, LED svítidla OLED svítidel. I CD a DVD již mají nejlepší roky za sebou a odzvoní i paměťovým kartám – to vše pohřbí cloudové služby. Ty budou osudné i pro herní konzole jako Xbox One, či PlayStation 4. Těžit z posunu tímto novým směrem prý budou společnosti jako NVIDIA (hovořil jsem zde o ní před časem).



Ty nejlepší časy mají za sebou možná i takové samozřejmosti jako zpětná zrcátka v automobilech, které nahradí různé kamerové systémy. Pohodu domácnosti pak mohou zvýšit bezdrátové dobíječky, které nahradí ty tradiční, drátové. Kupovat je pak možná už nebudeme s pomocí hotovosti, či platebních karet, ale našich mobilů. A při platbě nebudeme zadávat jedno z tisíců hesel, které si musíme pamatovat, ale díky pokroku v biometrii nám stačí naše tvář, či jiná (vhodná) část těla.



iRobot



Poslední v řadě tohoto seznamu kandidátů pro technologický hřbitov jsou tradiční vysavače. Ty by měla nahradit nová generace robotických vysavačů. Colin Angle, který stojí v čele společnosti iRobot, v roce 2014 poukazoval na to, že robotické vysavače mají asi 15 % podíl na trhu. To podle něj odpovídá podílu, který měly produkty jako mikrovlnné trouby, či myčky na počátku svého produktového cyklu. Podle Angleho tak bude popularita robotických vysavačů a povědomí o nich stále prudce růst. Příjmy z tohoto segmentu produkce u jeho společnosti v posledním čtvrtletí rostly o 23 %. Prodeje v USA se zvýšily o 13 %, zahraniční o 30 %.



Pohled na cenu akcií společnosti iRobot je pozoruhodný: Až do roku 2016 dřela bídu s nouzí, ovšem minulý rok přinesl prudký růst popularity tohoto titulu. Ten cenu akcie zvedl za 12 měsíců zhruba na dvojnásobek:





Zdroj: Financial Times



iRobot vyrábí řadu robotů, kteří mu zajišťují téměř lineární růst celkových tržeb a podle konsenzu na FT by tomu tak mělo být i v roce 2017. Rostou i zisky, které po zdanění v roce 2016 dosáhly 44 milionů dolarů. Jde tedy o pidi společnost, která je ovšem schopná už dlouhé roky vytvářet pozitivní volné cash flow. Jinak řečeno, její provoz jí vydělá na její investice, což je v podobných situacích spíše výjimkou. Dluhy jsou v podstatě nulové a v rozvaze má firma více než 200 milionů dolarů.



Zní to snad až příliš dobře: Silná rozvaha, zajímavý výhled a produktové portfolio, schopnost sebefinancování. Jak ale asi už tušíme po pohledu na graf s cenou akcie, je tu jeden potenciální háček. Kapitalizace po oné rally dosahuje 1,64 miliard dolarů a poměr této kapitalizace k jakémusi standardu volného cash flow se téměř blíží stovce. Což je několikanásobně více, než u „průměrné“ firmy na trhu. Možná, že nejlepší doby, na zvážení všech jejích pozitiv a negativ ale bude ve chvíli, až budeme brát do ruky luxovač.

