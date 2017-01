Summary: Koninklijke Phlips s vyššími tržbami, SAP SE jen v linii odhadu trhu

Evropa:



Koninklijke Phlips (DIP)



Holandský výrobce osvětlení a zdravotnické techniky vygeneroval tržby meziročně vyšší o 2 % na úrovni 7,24 mld. EUR. Nedosáhl tak na tržní konsensus stanovený o téměř 100 mil. EUR výš. Naplnění plánů zhatily problémy s defibrilátory na americkém trhu, které musely být kvůli technické chybě staženy z prodeje. Defibrilátory generují ročné 300 mil. USD. Brzdou byla jen divize Lighting (osvětlení), jenž ubrala na tržbách 3 % YoY, čímž po dlouhé době sklouzla pod zdravotnické divize. 7% YoY růst poslal divizi Personal Health (osobní zdravotnické pomůcky) ke 2,2 mld. USD, čímž se v tomto čtvrtletí dostala na první místo, co se objemu tržeb týče.



Střední linie výsledovky na tom už byla lépe. Ukazatel EBITA (po úpravě o jednorázové položky) se vyšplhal na 1 mld. EUR, což je o 19 % lepší výsledek než za minulý rok. Tento kvartál jsme byli svědky také širší EBITA marže, která narostla o 200 bps YoY na 13,8 % zejména díky úsporným opatřením a jejich pozitivnímu impaktu na úrovni 350 bps. Dle divizí připadá zásluha zejména na Diagnosis & Treatment (zdravotnická technika), jejíž marže se zvedla o 280 bps na 14 %. I když pro trh byla profitabilita mírným zklamáním, jelikož očekával 1,02 mld. EUR, my oceňujeme nadále rostoucí návratnost investovaného kapitálu (ROIC), jež se zvedla u HealthTech o 7 p.b. na 14,7 % a u Lighting o 8 p.b. na 13,6 %. Otazník zůstává nad možným přepisem Obamacare, který nová administrativa považuje za jednu z priorit.



Střednědobý výhled do roku 2020 nadále počítá s ročním růstem tržeb (CAGR) o 4 % až 6 %, průměrný ročný nárůst EBITA marže o 100 bps a návratnost investovaného kapitálu v intervalu 15 % až 20 %. Kaňkou na bílém papíře tak zůstávají zejména zmiňované problémy s defibrilátory. Akcie Philips dnes klesly o 2 %.



SAP SE (DIP)



Německý SAP dnes ráno oznámil tržby za 4Q16 ve výši 6,72 mld. EUR (+6 % YoY), které protekly do čistého zisku na akcii na úrovni 1,52 EUR (+9 % YoY). Zatímco tržby zůstaly v linii odhadu trhu, tak zisk jej předčil o 7 centů díky nižším daňovým výlohám. Očekávaná byla mírně lepší provozní marže (35,3 % proti 35,9 %), kterou zatížily reinvestice a vyšší provozní výdaje.



SAP poskytuje podnikům možnost komplexních podnikových řešení pomocí svého software. Právě ten se v poslední době přesouvá z tradičního systému licencí na cloud, což znamená, že firma nemusí budovat vlastní datovou infrastrukturu. Z výsledků je patrné, jak je toto řešení víc a víc populární - tržby z licencí stagnují na 2,2 mld. USD, zatímco předplatné za cloud vyskočilo o dalších 30 % YoY na 827 mil. USD. Jedná se o výsledek porovnatelný s IBM (+33 % napříč divizemi). Dobrou zprávou je nadále rostoucí zájem o vlajkový produkt S4HANA (licence i cloud), který integruje většinu aplikací SAP do jedné. Počet klientů s tímto software narostl o dalších 1 300 QoQ na nynějších 5 400. Do dalšího čtvrtletí navíc SAP vstupuje s objednávkami na cloud vyššími o 40 % proti stejnému období v minulém roce.



Výhled pro rok 2017 se drží tržních predikcí. Tržby z cloudu budou v intervalu 3,8 – 4 mld. EUR (trh 3,9) s meziročním růstem 34 % (trh 29,2 %). Celkové tržby posílí na 23,2 – 23,6 mld. EUR (trh 23,7) a provozní zisk by měl být v rozmezí 6,8 – 7 mld. EUR (trh 7,2). SAP si je svým výkonem jistý v střednědobém horizontu a roční růst (CAGR) předplatného za cloud odhadl na cca 30 %. Akcie zavírají o 1 % výš.



USA:



Johnson & Johnson



Spolu s výsledky JNJ jsme dostaly první náhled do kvartálu amerického farmaceutického sektoru, jenž byl výrazně volatilní. Finanční výkon JNJ ale na klidu moc nepřidal. Tržby postoupily vzhůru jen o 1,5 % YoY na 18,1 mld. USD s tržním konsensem stanoveným o 150 mil. USD výš. Na vině byl zejména silný dolar, který tlačí na dobrou polovinu celkových tržeb, jež je tvořena mimo USA. Čistý zisk na akcii 1,58 USD lehce překročil očekávání.



Remicade, lék na léčbu artritidy a hlavní produkt JNJ (9 % celkových tržeb), ukončil kvartál se slabším výkonem, než se čekalo. Pfizer totiž nedávno vstoupil na trh se svojí levnější verzí tohoto léku. Farmaceutická divize jako taková přidala 2,5 % na 8,1 mld. USD, zdravotnická zařízení zůstaly beze změny na 6,4 mld. USD a spotřební drogerie posílila o 3 % YoY na 3,4 mld. USD.



Silný dolar podráží nohy také výhledu pro tento rok. Odhadovaný čistý zisk na akcii by měl být v intervalu 6,93 – 7,08 USD, což je pod tržní predikcí 7,11 USD. Otázkou také zůstává, jakým směrem se bude ubírat politika nové administrativy – regulace cenotvorby léčiv a přepis Obamacare. Nervozita při pohledu do budoucna se podepsala a akcie dnes odepisují 2,5 %.



Verizon Communications



Tržby amerického operátora poklesly o 6 % na 32,4 mld. USD, ale udržely se nad tržním konsensem 32,1 mld. USD. Čistý zisk na akcii klesl o 3,5 % na 0,86 USD, přičemž trh očekával stejné hodnoty jako v posledním kvartálu předchozího roku. Za neuspokojivou spodní linii výsledovky může užší EBITDA marže divize Wireless, jež generuje 2/3 celkových tržeb. Agresivnější podpora prodeje chytrých telefonů (v podobě iPhone7 zdarma) se podepsala na zúžení marže o 6,5 p.b. Churn rate (míra odchodu klientů) se přitom zvýšila o 11 bps YoY na 1,34 %. Celkový počet klientů narostl o 580 tis., což je výrazné zpomalení proti minuloročnímu přírůstku 1,4 mil. klientů. Trh navíc počítal s přírůstkem 720 tis. Rok 2017 by se měl držet v linii roku 2016.



Výsledky ukázaly přetrvávající problémy hlavního byznysu největšího amerického bezdrátového operátora. Na jednu stranu vidíme tlak ze strany nových hráčů jako např. T-Mobile, kteří se snaží vydobýt své místo na slunci. Na straně druhé se nedaří prorazit na nový trh. Za všechny je tady go90 streamovací služba, která měla zaútočit na pozice Google a Facebook a jež byla nucena propustit 155 lidí pracujících v centrále v San Jose. Akcie Verizon se dnes propadly o 5 %.