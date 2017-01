Souhrn 24.1. - Trump to rve dál, rétorika rozhodně neslábne, dolar slabší, ropa v plusu, BCPP růstová

12.h - Evropa dopoledne lehce pozitivní, měny...

10.h - BCPP otevírá na červené nule; brzdí jí...

Hlavní zprávy a komentáře dne



Pražská burza dnes při stále poměrně výrazně podprůměrné likviditě lehce rostla.Evropské akciové trhy dnes reagovaly na mix vlivů od včerejších dozvuků prvního dne úřadování nového US prezidenta, přes hromadící se firemní výsledkové zprávy až po nejnovější makra.Donald Trump v prvních dnech ve svém úřadu rozhodně nijak nevyměkl ba spíše naopak. Včera shodil ze stolu pacifickou obchodní dohodu TPP a dal do revize dohodu NAFTA a dnes si pozval "na kobereček" lídry automobilového průmyslu . Celkově se zdá, že nový prezident se chce držet své předvolební rétoriky. Množí se samozřejmě komentáře všeho druhu. Nejlepším soudcem bude v této souvislosti zřejmě až čas.Pozornost investorů poutalo také rozhodnutí britského nejvyššího soudu jež poslalo Brexit jako takový k projednání tamním parlamentem. Vzniká tak celkem zajímavá situace, protože v obou komorách britského parlamantu převládají spíše odpůrci odchodu ostrovní země z EU na druhou stranu se ale očekává, že zákonodárci nepůjdou otevřeně proti "vůli lidu". Očekává se spíše, že v některých konkrétních otázkách či podmínkách se budou poslanci smažit zmírnit či omezit možné dopady odchodu z EU.Z výsledkového koše zaujal kladně především německý SAPu, na druhou stranu do výrazných propadů se vydaly BT a EasyJet se ztrátami o 20 respektive 8%.Pozitivně laděná byla data o vývoji PMI v eurozóně, jež sice obecně mírně snížila tempo růstu, ale i tak zůstala relativně silná.US trhy vstoupily do druhého dne úřadování nového prezidenta lehce optimisticky. Trump slibu i nadále hory doly kolem zdanění a ochrany vlastních zájmů a investoři na to opět začínají slyšet. Podle analytiků budou mít nově prosazovaná opatření vesměs pozitivní vliv na firemní výsledky amerických firem, které Trumpovu hru na domácí metu přijmou. Vliv na okolní svět už tak jednoznačně růžový není a panují obavy především o osud mnoha exportně respektive obchodně založených především asijských rozvojových ekonomik s výjimkou Číny. Ta by mohla z amerického "vyklizení pole" naopak poměrně profitovat, protože má zřejmě nejlepší předpoklady zaujmou na trzích uvolněné místo.Měnové trhy jsou dnes poměrně nejisté s lehkou tendencí k oslabování dolaru , která pramení z množících se komentářů čelních představitelů USA o škodlivosti respektive rizicích příliš silné měny pro US ekonomiku. Podle některých odhadů by dolar mohl v následujícím roce spíše oslabovat nehledě na růst dolarových sazeb, jež budou reagovat na růst inflace v největší ekonomice světa. Ropa dnes s výrazným výkyvem u obou hlavních kontraktů nicméně celkově v plusu. Podle dostupných odhadů bylo v rámci plnění listopadové dohody OPECu a několika nečlenů k začátku ledna plněno snížení produkce o 1,15 miliónu barelů z celkově dojednaného objemu 1,8 mbd. Podle odhadů takový pokles produkce sníží stav rezerv. Podle Bernstein Energy se globální rezervy ve 4Q loňského roku snížily o 24 miliónů barel na cca 5,7 miliardy, což odpovídá zhruba 60 dnům celosvětové spotřeby. Takový pokles by byl největší od 4Q2013.Svým dílem si přisadil také irácký ropný ministr, když uvedl, že velká většina producentů v klíčovém ropném regionu se podílí na plnění listopadové dohody.Tlumící efekt pak mají odhady naznačující, že plnění dohod do určité míry využívají američtí břidlicoví producenti pro posílení svého vlastního odbytu. Americká ropná produkce se zvýšila o cca 6% od poloviny loňského roku. aktuálně se pohybuje cca 7% pod svým vrcholem z roku 2015. Další růst US produkce bude limitovat prostor pro výraznější růst cen v následujících měsících. BCPP v průběhu dneška lehce posílila a to především díky soustředěnému úsilí většiny hlavních titulů ve druhé polovině dne. Akcie Erste se téměř dostaly z denních minusů, dařilo se Monetě a O2. Pegas po sérii zpráv o dluhopisech a chválení stažení akcií z polské burzy pokračuje v růstu dále za hranici 800 Kč