ČR získala v roce 2016 z rozpočtu EU o 79,6 mld. Kč více, než zaplatila

Česká republika tak za celý rok 2016 obdržela o, než do rozpočtu EU odvedla a její výslednáje tak třetí nejvyšší od vstupu do EU . Vývoj čisté pozice České republiky za jednotlivé roky ukazuje následující graf.

Za významným kladným saldem vůči rozpočtu EU stálo v roce 2016 výrazné získání příjmů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, ze kterých v souvislosti s úsilím o maximální využití programů období 2007-2013 obdržela ČR peněžní prostředky ve výši 88 mld. Kč, a dále příjmů ze Společné zemědělské politiky ve výši 32,3 mld. Kč. Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2016 shrnuje tabulka č. 1 přiložená níže.

Vývoj čisté pozice v letech 2004 až 2016

Celkově Česká republika od svého vstupu do EU dne 1. května 2004 do 31. prosince 2016 do rozpočtu EU zaplatila 473,4 mld. Kč a získala 1,1 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 639 mld. Kč. Za pozitivní čistou pozicí vůči evropskému rozpočtu dlouhodobě stojí opět zejména příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky.