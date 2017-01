Trumpův protekcionismus možná zasáhne EM, ale ne Čínu

Podle analytika JPMorgan Chase Alexe Drydena míní, že protekcionismus prosazovaný novým prezidentem USA Donaldem Trumpem bude možná pro růstový pro samotné USA, ale poškodí globální ekonomický vývoj. Zpomalení, zastavení neb dokonce pokles mezinárodního obchodu poškodí především rozvíjející se trhy a to především v oblasti ASEAN respektive jihovýchodní Asie. Tento region je na mezinárodním obchodu přímo závislý, když obstarává až 45% celkového HDP v oblasti. Země jako Jižní Korea nebo Taiwan generují 38-55% svého HDP díky exportu.Podle analytiků by se s US protekcionismem mohla relativně dobře vypořádat Čína, která není na USA až tolik závislá jako ostatní EM. Čína má navíc velký potenciál zaujmout Americkou uvolněné místo a profitovat z něj. Čínská ekonomika se také výrazně snaží přeorientovat svou ekonomiku směrem ke spotřebitelům, což se jí poměrně daří. Aktuálně spotřebitelé táhnou HDP země již z 52%.