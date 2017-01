Gabelli: Trumpem končí éra plíživého socialismu

Miliardář a investor Mario Gabelli míní, že Donald Trump přináší konec éry "plíživého socialismu".Podle jeho mínění pozitivní efekty prorůstových opatření nového prezidenta předčí negativní vliv růstu sazeb. Inflace se bude zvedat. Tisky firem by v následujících 12 měsících měly výrazněji růst i přes růst nákladů práce Vyšší platy a snížení daňové zátěže by mělo přinést více peněz do peněženek Američanů a to by mělo podpořit jejich ochotu utrácet.US ekonomika bude podle Gabelliho díky Trumpovi a jeho plánům opět největším a nejlepším místem pro soukromý kapitál v globálním měřítku.Gabelli v roce 1976 založil společnost Gamco spravujícíc aktuálně aktiva v souhrnné výši cca 40 mld. USD