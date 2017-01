Stop Loss - Proč je tak těžké uzavřít ztrátovou pozici?

Autor: Bc. Jan Kolář

Jistě jste se již někdy setkali s následujícím scénářem. S velkým očekáváním vstoupíte do (v lepším případě) promyšlené obchodní pozice a cítíte určité vzrušení. Vidíte se jako vítězové. Ale co se nestane. Pozice se otáčí do červených čísel, ale pořád si v duchu říkáte: „Nic se neděje, trend se otočí“. Stále doufáte v návrat a ve výhru, držíte se své pozice zuby nehty. Jak se ztráta prohlubuje, tak možná přijdou obavy, ale v podstatě už si nemůžete dovolit z obchodu odejít, ztráta je opravdu velká.

V této fázi možná někteří přestávají být přirozenými ateisty, bohužel skoro vždy se ztráta mnohonásobně zvýší. Najednou se z nenápadné ztrátové pozice vyklubala absolutní noční můra, která nemá konce. Happy endu se nedočkáme. Přichází postrach každého tradera jménem margin call a následné uzavření pozice. Poznáváte se v tom? Proč je tak obtížné uzavřít pozici s minimální ztrátou a tak jednoduché si nechat zlikvidovat obchodní účet jedinou pozicí?

Všichni kdo si nedokáží přiznat svoji chybu, a neprodleně neukončí ztrátovou pozici již v počátku, budou bohužel navždy těmi poraženými. Má se za to, že jedním z důvodů proč je to tak těžké je, že při vstupu si k pozici v podstatě automaticky utváříme určitý osobní vztah. Vnukneme si, že pozice je v podstatě naše „dítě“ a představuje určitý odraz nás samých. Tím jak se ztráta prohlubuje, dostává co proto také naše ego. Samozřejmě v ten moment jsme běžně pod obrovským tlakem, který nám bohužel zastíní naši mysl a racionální úsudek.

Podle mého názoru máme špatně nastavenou mysl. Ve většině případů jsme už od raných let vedeni k tomu, že omyl je něco špatného a nepřípustného. A přesně tento vnuknutý předsudek nás bohužel stojí spoustu našich peněz. Jednoduše není nic špatného na tom, pokud se zmýlíte na finančních trzích a na chybu začnete patřičně reagovat. Je to dokonce nezbytně nutné. Finanční trhy jsou nejisté a nepředvídatelné, tak se podle toho musíme chovat.

Mnoho obchodních chyb plyne i z očekávání, s kterými vstupujeme na pole finančních trhů. Vidina obrovských zisků s nízkým kapitálem v rekordním čase či vysoké obchodní pozice v poměru vlastního kapitálu jsou zásadními chybami mnoha obchodníků. Jak z toho tedy ven?

Samozřejmostí je definování risku na každou pozici, který je adekvátní výši našeho obchodního účtu. Při stanovení výše optimální pozice vám mohou pomoci představy katastrofických scénářů. Tento problém také vyřeší stanovení jednoduchých pravidel risk managementu, který by, podle mého názoru, měl být součástí učiva již na základní škole.