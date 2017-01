Evropa mírně roste, BT Group -19 %

Evropské akciové trhy se od počátku dne pohybují bez výraznějších změn v těsné blízkosti včerejšího závěru, a hledají tak směr pro svůj další vývoj. Pozornost investorů namířila na reportovaná makrodata v podobě indexů PMI, které byly reportovány ve Francii, Německu, ale i za celou eurozónu. Konkrétně v eurozóně index ve zpracovatelském sektoru odhady analytiků překonal, když ve službách na ně naopak nedosáhl.



Velké ztráty si připisuje společnost BT Group. Její akcie padají o 18,8 % poté, co oznámila, že odpis aktiv ve své italské divizi a slabé výsledky ve Velké Británii mohou významně ovlivnit výsledky v letošním a příštím roce. Ještě o něco hůře si vede Aryzta, která odepisuje o 32,3 % v návaznosti na oznámený profit warning. Firma očekává, že zisk v letošním roce poklesne o 20 % s tím, jak společnost přišla o zakázky ve Spojených státech. Výsledky poznamenaly nízkonákladového přepravce EasyJet, jehož akcie odepisují 7,9 %. Důvodem je výhled na letošní rok, který by měla poznamenat slabá libra a vyšší náklady na palivo.



Zisky si naopak připisuje pojišťovna Generali, která posiluje o 8,6 % poté, co se objevily zprávy, že Intesa Sanpaolo zvažuje převzít celou skupinu. Samotná Intesa naopak oslabuje o 3,8 %. Ze sektorů se pak daří komoditním titulům, kdy Anglo American přidává 4,7 %, BHP Billiton 3,7 % a Antofagasta 3,4 %.



Celoevropský Euro Stoxx 50 posiluje stejně jako německý DAX o 0,2 %, francouzský CAC 40 o 0,1 %, když britský FTSE 100 zůstává beze změny.