Změna plánu zítřejších aukcí SD dluhopisů + emisní kalendář na únor

Ministerstvo financí (MF) v únoru plánuje prodat státní dluhopisy až za 27 mld. korun. MF bude nově prodávat tranše dluhopisů 0,0/20, 0,0/22 a xx/27 uvedené ve formě kupón/rok splatnosti (kupón posledního dluhopisu nebyl zatím oznámen). Nicméně vzhledem ke změnám v lednovém emisním kalendáři je pravděpodobně, že přesná struktura i objem únorové emise dluhopisů se mohou ještě měnit.

MF plánuje v únoru vydat také pokladničních poukázky a to v maximálním objemu 20 mld. korun. Nicméně i ty to objemy jsou dle lednových výsledků aukcí jen orientační.

MF včera také pozměnilo strukturu plánované zítřejší emise dluhopisů, když nově bude nabízet v aukcích i dluhopis 0,0/19 v maximálním objemu CZK 9 mld. v konkurenční části aukce. Celkově tak převážná část zítřejších aukcí bude zaměřena na krátké dluhopisy s dobou splatnosti do 3 let. MF jich plánuje vydat až CZK 15 mld. z celkového maximálního plánovaného objemu CZK 19 mld. vydaných v konkurenční části aukce. Tedy zatím se potvrzuje naše očekávání, že MF bude velkou část dluhopisů vydávat v krátkých papírech s dobou splatností do 3 let, aby tak využilo vysoké poptávky zahraničních investorů. A naopak průměrnou dobu splatnosti bude prodlužovat vydáváním dluhopisů s dobou splatnosti nad 10 let včetně.



Jana Urbánková