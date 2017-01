Trump chystá také velkou přeshraniční daň

Reakce trhů na inauguraci Donalda Trumpa byla chladná. Oslaboval zejména dolar (-0,6%). Po prvním kroku ke zrušení Obamacare podepsal Donald Trum další exekutivní nařízení, v jehož důsledku se Spojené státy stahují z TPP. Víc než o cokoliv jiného se však jedná o gesto, jelikož transpacifická obchodní dohoda by stejně nejspíš nebyla ratifikována kongresem. Určitý dopad to však může mít s ohledem na Čínu. Ta nebyla zahrnuta do jednání a Spojené státy mohly teoreticky využít možnost zahrnout Čínu do dohody výměnou za určité ústupky vůči USA. A těch podle předvolební rétoriky nemá Donald Trump málo. Nyní tento vyjednávací nástroj definitivně ztrácí. Trump dále oznámil, že chystá „velkou přeshraniční daň“. Oba dva kroky jsou jasným krokem k protekcionismu, ze kterého dle mého názoru nemohou Spojené státy profitovat, zejména s ohledem na pacifický prostor. Ten je odhadován jako hlavní oblast budoucího ekonomického růstu a uzavírání se do vlastních hranic jen přenechává tuto oblast Číně. Ta je již jedním z největších propagátorů globalizace. Pro americké společnosti pak bude mít přeshraniční zdanění negativní efekt v podobě vyšších nákladů. Za přesouváním do Mexika a jiných zemí stojí totiž právě snahy o jejich snížení. V poslední době to platí zejména o automobilkách a jejich výrobě menších aut. Po těch není v současnosti velká poptávka a společnosti musí pro udržení cen snižovat náklady. V extrémním případě se tato auta přestanou vyrábět, pravděpodobněji však dojde k jejich zdražení. Vyšší daň tak nakonec zaplatí spotřebitel.