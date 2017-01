Stát chce marihuanu. Dá za ni 6 milionů

Státní úřad pro kontrolu léčiv shání dodavatele léčebného konopí. Chce ho pořídit 40 kilogramů a zaplatit maximálně 6,36 milionu bez DPH. Vyplývá to z informací uvedených na webu Ústavu.

Průběžné dodávky léčebného konopí v balení po deseti gramech v celkovém množství 40 kilogramů a to po dobu maximálně dvou let poptává Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL). Vypsal proto veřejnou zakázku na dodavatele. „Konopí pro léčebné použití dodávané vybraným dodavatelem musí splňovat kritéria stanovená právními předpisy, tj. v době zadávacího řízení vyhláškou č. 236/2015 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (dále jen „vyhláška č. 236/2015 Sb.“) a dalšími souvisejícími právními předpisy,“ uvádí se v zadávací dokumentaci zveřejněné na webu SÚKL.

Specifikace požadovaného konopí:

Druh konopí (usušené samičí květenství) Obsah THC a CBD Cannabis sativa L. THC 19%, CBD 0,125 % obsah THC (?-9-tetrahydrocannabinol) 19 %

a CBD (cannabidiol) 0,125 % Cannabis sativa L. THC 6%, CBD 7,5% obsah THC (?-9-tetrahydrocannabinol) 6 %

a CBD (cannabidiol) 7,5 %

„Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (6.360.000 Kč bez DPH – pozn. red.) je v souladu se zákonem o návykových látkách je stanovena jako maximální a nepřekročitelná pro celkový zadavatelem předpokládaný objem dodaného konopí pro léčebné použití, tj. pro 40 000 g. Z toho vyplývá, že nabídková cena účastníka zadávacího řízení vyšší než je 159,- Kč bez DPH za 1 g konopí pro léčebné použití bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek zadavatele,“ píše se dále v zadávací dokumentaci.

Z ní dále vyplývá, že by počet jednotlivých objednávek neměl překročit v průběhu dvou let číslovku dvanáct a jednorázová dodávka v rámci objednávek by neměla být větší, než 10 kg. SÚKL dále požaduje, aby všichni zájemci, kteří se budou o zakázku ucházet, předložili velmi podrobné informace o zaměstnancích i zázemí své firmy. A to včetně konstrukčního popisu budovy, její zajištění jak proti ptákům a hlodavcům, tak proti vniknutí cizích osob, zajištění sanitace, popis pěstírny a řadu dalších věcí. Celkově je to deset bodů vždy s několika odrážkami.

Hlavním hodnotícím faktorem je nabídnutá cena za 1g léčebného konopí. Nabídky musí být doručeny do 13. března.

Jiří Reichl