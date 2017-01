Trump: Chceme snížit regulaci o 75% nebo ještě víc, daně snížit na 15-20% a uvalit cla

Americký prezident Donald Trump dnes údajně při setkání s desítkou vybraných podnikatelů uvedl, že věří, že se jeho administrativě podaří snížit míru regulací o 75% možná i o trochu víc. Podle jeho mínění se regulace často poněkud vymkly kontrole.Hlavní regulace by se měla nadále týkat především ochrany zaměstnanců.Trump dnes v úvodu svého úřadování zopakoval také předvolební záměry snížení firemních daní ze současných 35% někam směrem k 15-20%.Zopakován byl také záměr odměňovat firmy produkující své zboží v USA a uvalit přeshraniční cla na dovozy amerického zboží vyprodukovaného v zahraničí s cílem přivést zpět co nejvíce výroby.Trump hodlá také snižovat masivně zdanění střední třídy.Mezi podnikateli, kteří se účastnili setkání byl mimo jiné například šéf Tesly Elon Musk a šéf Under Armour Kevin Plank.