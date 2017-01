Brýle a kontaktní čočky: Italský miliardář chystá obří fúzi

Nejbohatší Ital Leonardo Del Vecchio připravuje obří fúzi na trhu s brýlemi a kontaktními čočkami. Vznikne gigant s tržní hodnotou kolem 50 miliard eur.

Jedenaosmdesátiletý miliardář z italského Milána přišel tento týden s nápadem, který se může zdát bláznivý. Zakladatel a majitel největšího výrobce brýlí na světě, společnosti Luxottica, chce rozšířit svůj byznys. Má zálusk na globálního lídra ve výrobě kontaktních čoček a svého přímého konkurenta, francouzskou skupinu Essilor.

Obr s hodnotou českého rozpočtu

Podle listu Financial Times tak může vzniknout gigant s tržní hodnotou kolem 50 miliard eur (1,35 bilionu korun), což zhruba odpovídá výdajům jednoho českého státního rozpočtu. Nově vzniklá skupina by dosahovala ročního obratu asi 15 miliard eur (405 miliard korun) a zaměstnávala by na 140 tisíc lidí ve více než 150 zemích světa. Na globálním trhu s dioptrickými brýlemi a kontaktními čočkami by měla patnáctiprocentní podíl.

Leonardo Del Vecchio bude ve skupině Essilor – Luxottica vlastnit 31procentní podíl na hlasovacích právech. Dosvadní šéf Essiloru Hubert Sagniéres se přesune na pozici druhého muže v nově vzniklé společnosti. „Máme značku. U kontaktních čoček nám ale chyběla kvalita,“ řekl Del Vecchio bez servítků.

Zpráva nezůstala bez odezvy finančních trhů. Akcie Essiloru zhodnotily ze dne na den o více než desetinu, Luxottica posílila o osm procent. „Del Vecchio je impozantní obchodník,“ řekl listu Financial Times Alberto Nagel, šéf italské Mediobanky.

„Obrýlit“ svět

Nově vznikající skupina stojí přímo uprostřed rychle rostoucího globálního trhu. Ze 7,3 miliardy lidí potřebuje více než 60 procent nějakou pomůcku pro korekci zraku. Ale jen necelé dvě miliardy z nich nosí brýle nebo kontaktní čočky, případně podstoupily korekční chirurgický zákrok. To znamená, že se na trhu vyskytují stále ještě více jak 2,5 miliardy potenciálních zákazníků. Většina z nich žije v Asii, Africe a Latinské Americe.

Dioptrické brýle však nejsou jediným artiklem, který představuje obrovský obchodní potenciál. Riziko poškození očí ultrafialovým slunečním zářením nebo modré záření z displejů počítačů a mobilních zařízení posouvá sluneční brýle z kategorie „je dobré je mít“ do „je nutné je mít“.

Brýle se také staly důležitým módním doplňkem, který jejich výrobcům zajišťuje nezanedbatelné dodatečné příjmy. Luxottica už vyrábí brýle pod módními značkami včetně Chanel, Armani, Prada nebo Burberry. Nově vzniklá skupina se tak postaví po bok takových hráčů jako Louis Vuitton nebo Gucci.

Vzestup miliardáře

Příběh Leonarda Del Vecchia do jisté míry naplňuje jakousi evropskou obdobu amerického snu. Jeho otec zemřel pět měsíců předtím, než se malý Leonardo v roce 1935 narodil. Jeho ovdovělá matka jej poslala do sirotčince, když mu bylo sedm. Leonardo byl poté nějakou dobu učněm v jedné milánské továrně na výrobu nejrůznějších nástrojů. Krátce nato začal pracovat vyrábět součástky k brýlím.

V roce 1961 založil společnost Luxottica v horském městečku Agordo v severovýchodní části Itálie. Firma zde má dosud jednu ze svých továren. V roce 1988 Luxottica podepsala svou první smlouvu s módní značkou Giorgio Armani. O dva roky později vstoupila na burzu v New Yorku. Během následujících dvanácti provedla několik odvážných akvizic a její součástí se staly značky jako Sunglass Hut nebo Ry-Ban. To už Luxottica sídlila v Miláně.

Když Del Vecchiovi táhlo na osmdesát, instaloval do čela své společnosti zkušeného manažera a obchodníka Andrea Guerru. Del Vecchio prý chtěl skupinu svěřit profesionálovi, aby se tak vyhnul možným rodinným mrzutostem při generační obměně. Guerrovi se povedl husarský kousek. Během deseti let totiž zdvojnásobil obrat společnosti na 7,3 miliard eur (bezmála 200 miliard korun) ročně. Jenže v roce 2014 se Del Vecchio do čela Luxottiky vrátil, a tak se musel Guerra poroučet.

S Del Vecchiem však prý do vedení společnosti přišel ze dne na den také chaos a nestabilita. Tři klíčoví manažeři odešli a během prvních deseti měsíců minulého roku akcie firmy ztratily téměř čtvrtinu své hodnoty.

Fúze s Essilorem tak zřejmě toto bouřlivé období ukončí. Del Vecchio si prý s myšlenkou takového obchodu již několik let pohrával. Ke konečnému rozhodnutí ho podle důvěrných zdrojů přiměla smrt jeho vrstevníka Bernarda Caprottiho v září loňského roku. Caprotti založil řetězec supermarketů Esselunga, o který se po jeho smrti strhla nepříjemná bitva mezi Caprottiho a oběma manželkami.

-usi-

Vyšlo na Zdravotnickýdeník.cz