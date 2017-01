Víkendář: Svět podle Viktora Orbána

Felcsút leží 34 kilometrů západně od Budapešti. Má školku, domov pro seniory a nový fotbalový stadion pro 3 800 diváků. Nová fotbalová aréna, jejíž architektura má typicky maďarské rysy, se tyčí nad tímto městečkem, kde žije 1 812 obyvatel. Chalupa velkého fotbalového fanouška a maďarského premiéra Viktora Orbána stojí hned naproti ní.



Ze stadionu je to jen kilometr na místní vlakovou stanici a vlakové spojení spolufinancovala EU. Na to, aby se stavba železnice vyplatila, by ji musely denně využívat stovky lidí, ovšem stanice obvykle zeje prázdnotou. Pánem celého idylického místa je Lörinc Mészarós, který také patří mezi dvacet nejbohatších Maďarů. Ještě před šesti lety se přitom tak tak uživil jako prodejce topných systémů, pak se ovšem jeho starý přítel Orbán stal premiérem a Mészarósova firma začala stavět fotbalový stadion, železniční stanici a fotbalovou akademii pro mladé hráče. Dnes Mészarós vlastní hotelový řetězec a podíly v dalších společnostech a podle svých slov za to vděčí „našemu Pánu“ a také Orbánovi.



Zdá se, že ve Felcsútu Orbán mění sny z dětství v realitu. Toto městečko je ale také dobrým příkladem toho, jak vede celou zemi. Téměř před sedmi lety vyhrál parlamentní volby a poté soustavně soustřeďoval moc do svých rukou. Snížil pravomoci Ústavního soudu, prosadil kritizovaný tiskový zákon a novou ústavu. Na konci prosince učinil kroky, které by jeho vládě měly umožnit obejít rozhodnutí Úřadu pro jadernou bezpečnost. Orbán ale hlavně dosazuje své přátele do významných mocenských pozic, médií, firem a soudů. Kontrolní mechanismy, které mají bránit přechodu moci do rukou despoty, prostě nejsou slučitelné s Orbánovým egem. A neunikne mu ani ekonomika.



Orbán se obklopuje oligarchy, kteří se díky němu obohacují, ale také posilují jeho moc. Premiér systematicky rozděluje vládní úvěry a veřejné kontrakty členům své strany a rozhoduje o tom, kdo v jeho zemi zbohatne a kdo ne. Téměř každý týden se objeví nový korupční skandál, a to zejména díky hvězdě maďarského investigativního žurnalismu, kterou je András Decsö. Ten například zveřejnil video, na kterém se několik podnikatelů dohaduje o tom, jak bude státem vlastněná banka Eximbank využita k rozdělení odměn souvisejících s dohodou o stavbě jaderné elektrárny.



Orbánova strana Fidesz má za cíl „vytvořit třídu domácích podnikatelů“ a chce, aby Maďarsko bylo silné zejména v zemědělství a průmyslu. V praxi to ale často znamená podporu členů Orbánovy rodiny včetně jeho zetě Istvána Tiborcza. Ten až do zvolení Orbána premiérem provozoval obchod s elektronikou a jeho zisky dosahovaly asi 1 000 eur. Když se však jeho tchán dostal do premiérského křesla, najednou jeho společnost získala zakázku na pouliční LED svítilny v hodnotě 65 milionů eur. Projekt byl přitom financován i z fondů EU a protikorupční kancelář OLAF jej nyní vyšetřuje.



Autor: Jan Puhl



(Zdroj: Der Spiegel)