Tři úspěšné obchody a končím

Existují dva sklony k chování, které se mohou projevit během tržního napětí a způsobují, že investoři kapitulují a prodávají ve špatný čas ze špatných důvodů. J...de o stádový efekt a averzi vůči ztrátě. Nutkání dělat to, co ostatní, patří ke zvlášť silným sklonům v lidském chování. Pomohl při společenském vývoji, ale při investování mnohdy nepomáhá. Následovat stádo znamená, že investoři nakonec kupují, když jsou ceny vysoko, a prodávají, když jsou ceny nízko. Tomu se říká "honit trh" a jedná se o špatnou investiční strategii. Ve skutečnosti je zpravidla lepší činit opak, tedy kupovat, když se ostatní bojí a ceny jsou nízko, a prodávat, když jsou ostatní lační a ceny jsou vysoko. Ti nejlepší investoři to vědí, ale pro mnohé ostatní je obtížné jít proti stádu, protože je při tom potřeba udržet své emoce na uzdě. Druhý sklon – averze vůči ztrátě – je jedním z nejvýraznějších sklonů chování, který může ovlivnit investování. Experimenty prokázaly, že lidé preferují bezpečnější variantu tam, kdy se jedná o zisk, ale riskují tam, kde se jedná o ztrátu, a že bolest ze ztráty pociťujeme dvakrát silněji než štěstí ze zisku. (Zdroj: Fidelity)

SLEDOVALI JSME ŽIVĚ: Do čeho úspěšně investovat v roce 2017? Poradilo 12. Investiční fórum