Dolar, libra, euro a koruna: Jak se budou vyvíjet hlavní měnové páry?

Co byla pro Baracka Obamu za osm let v prezidentském úřadu nejtěžší zkouška? Vyjednávání s Íránem o jeho jaderném programu? Zapojení Spojených států do leteckých útoků proti Islámskému státu? Nebo snad prosazování zdravotnické reformy známé jako Obamacare? Samá voda.