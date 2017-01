EDF versus Hollande: zavře Francie nejstarší jadernou elektrárnu?

Francouzská státní energetická společnost EDF se chystá postavit proti prezidentu Hollandovi. Nechce dopustit uzavření nejstarší jaderné elektrárny v zemi.

Zdá se, že francouzský prezident Francois Hollande ztrácí autoritu už i v energetickém sektoru. Électricité de France totiž hodlá shodit Hollandovy plány na zavření nejstarší francouzské jaderné elektrárny Fessenheim, která se nachází poblíž německých a švýcarských hranic. Současný první muž Francie totiž v roce 2012 slíbil, že elektrárna skončí. Nyní se zdá, že tehdejší úlitba voličům Zelených zůstane nenaplněna.

Podle listu Financial Times se lidé zevnitř EDF snaží ovlivnit nadcházející prezidentské volby ve Francii tak, aby k uzavření elektrárny Fessenheim nedošlo. Hollande se totiž znovu o prezidentský úřad ucházet nebude. Jeho podpora prý dosahuje zhruba čtyř procent. Jestliže do konce svého mandátu elektrárnu nezavře, bude to další z řady jeho nesplněných slibů. Mezi ty další patří například také snížení nezaměstnanosti.

Úterý moudřejší víkendu

Rozhodnutí má přijít v úterý. Na tento den je plánováno zasedání vedení EDF, na kterém bude její šéf Jean-Bernard Lévy požadovat, aby představenstvo plán na uzavření čtyřicet let staré jaderné elektrárny odmítlo. Financial Times s odvoláním na dobře informovaný zdroj tvrdí, že vrcholoví manažeři jsou k tomuto kroku odhodláni. „V tuto chvíli to pro vládu vypadá celkem špatně,“ řekl prý jeden z manažerů energetické skupiny.

A je velmi pravděpodobné, že hlasování nakonec skončí tak, jak si prezident Hollande nejspíš nepřeje. Šest lidí ve vedení se musí hlasování zdržet, neboť se díky jmenování vládou ocitnou ve střetu zájmů. Šest zástupců odborových svazů nejspíše budou hlasovat proti uzavření elektrárny, neboť budou chtít zachovat 850 pracovních míst s elektrárnou spojených.

Tím pádem zbývá potenciálně šest hlasů, které by se pro zavření elektrárny mohly vyslovit. Jenže minimálně jeden z nic prý bude hlasovat proti. Hollande a vláda prý činily na EDF nátlak, aby elektrárnu uzavřela. Sám Hollande se kvůli tomu s Lévym sešel už začátkem ledna. Jenže ani jedna ze stran nechtěla výsledky schůzky komentovat.

Vláda na lopatkách?

Vláda však údajně zcela bezmocná není. Stát v energetické skupině EDF vlastní 85 procent akcií a současně by měl odhlasovat navýšení kapitálu o 3 miliardy eur. Vláda také hodlá prodloužit licenci pro provoz reaktoru v jaderné elektrárně Paluel na severu Francie. To vše jí dává určité šance na to, aby uzavření Fessenheimu docílila.

Dobře informovaný zdroj také tvrdí, že vláda je schopna najít způsob, kterým by mohla vedení EDF obejít nebo přesvědčit dostatečný počet manažerů, aby si svůj postoj rozmysleli. Na druhé straně může představenstvo stáhnout zasedání ze svého programu a jeho konání o nějaký čas posunout. „Hollandovi však nemilosrdně utíká čas a ke splnění svého slibu už mu ho moc nezbývá,“ řekl listu Financial Times zdroj zevnitř EDF.

Pokud EDF politické tlaky ustojí dostatečně dlouho, může také zavření jaderné elektrárny Fessenheim odsunout nadobro. Francois Fillon, středopravicový kandidát na prezidenta a zatím favorit na vítězství, se už v minulosti vyslovil proti ukončování provozu jaderných elektráren. Je tedy docela možné, že Hollande i v tomto případě ostrouhá.

Francie – jaderná velmoc

Jádro je klíčovým energetickým zdrojem Francie. Téměř 40 procent veškeré spotřebované energie v zemi galského kohouta pochází právě z jaderných elektráren. U elektrické energie je podíl jádra ještě větší. Každé tři kilowatthodiny elektřiny ze čtyř byly vyrobeny v některém z 58 jaderných reaktorů. Francie má největší podíl jádra na svém energetickém mixu na světě.

V posledních letech však obliba jaderných elektráren u francouzské veřejnosti klesá. Štěpení atomu podporuje méně než 50 procent Francouzů. Francois Hollande i socialisté slibovali, že do roku 2025 zavřou téměř polovinu atomových elektráren v zemi, konkrétně 24 nejstarších. První jaderná elektrárna byla ve Francii uvedena do provozu v roce 1962.

