Donald Trump vstupuje do Bílého domu. Sledujte ŽIVĚ na Patria.cz

Dnes v šest hodin večer středoevropského času se Donald Trump stává 45. americkým prezidentem. Do Bílého domu míří po demokratovi Baracku Obamovi, jehož administrativa řídila Spojené státy osm let.



Trumpovu vesměs neočekávanému zvolení předcházela nejvyostřenější volební kampaň v moderní historii Spojených států. Už několikrát to vypadalo, že extravagantní realitní magnát, který si znepřátelil mainstreamová média, má volby předem prohrané. Z každého skandálu se však vždy dokázal běhen dní až týdnů oklepat a nakonec získal více volitelů, než než jeho demokratická sokyně Hilary Clintonová.



Inaugurace Donalda Trumpa ŽIVĚ - přenos Bílého domu:

Ale ani Trumpovo zvolení neznamenalo konec kontroverzí okolo jeho osoby – právě naopak. Představitelé amerických tajných služeb přišli s tvrzeními, že za Trumpem celou dobu stály ruští státem sponzorovaní hackeři. Posledním únikem informací z kruhů tajných služeb byla spekulace, že Rusové disponují kompromitujícím materiálem na nového prezidenta.





It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017

A co trhy? Ty jeho zvolení (také navzdory některým očekáváním) přivítaly, i když Trumpova ekonomická politika zůstává vágní. Investorům prozatím stačí jeho předvolební sliby, že chce investovat do infrastruktury, snížit korporátní daně a „zatočit“ s Čínou, která se podle něj chová neférově co se týče mezinárodního obchodu.