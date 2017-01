Pražská burza ve ztrátě za dnešek i za celý týden, ČEZ -0,5 %

Pražská burza zakončila den v červeném a ve ztrátě je i za celý týden. Index PX dnes neudržel průběžné zisky a v závěru se snížil pouhých 0,02 procenta na 928,53 bodu. Za celý týden burza odepsala 0,2 procenta. Objem obchodů s akciemi byl dnes před závěrečnou aukcí opět podprůměrný na úrovni 0,341 miliardy Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,633 miliardy Kč. Do červeného burzu stahovaly především utility, banky propad brzdily.

Zájem investorů se soustředil především na banku Moneta Money Bank. Nejobchodovanější titul dneška stoupl o 1,12 procenta na 81,40 Kč za akcii a vzdálil se hranici 80 Kč, kterou v posledních dnech testovala. Z bankovních titulů propad brzdila propad pražské burzy také Erste, která stoupla o 0,64 procenta na 770,70 Kč za akcii. VIG a Komerční banka naopak klesly, v prvním případě o 0,92 procenta na 603,20 Kč, v druhém o 0,01 procenta na 884,90 Kč. Telekomunikace O2 ČR vzrostla o 0,56 procetna na 270,0 Kč za akcii.

Akcie ČEZ naopak neudržely dopolední růst a klesly v závěru seance o 0,49 procenta na 426,30 Kč na akcii. Hospodářské noviny napsaly, že skupina chce prodat svou dceřinou společnost na Slovensku, ponechá si jen firemní zákazníky. ČEZ spozději oznámil, že odpojí první blok JE Dukovany.



Philip Morris ztratil 1,02 procenta na 13 161 Kč poté, co Senát ve čtvrtek schválil zákaz kouření v restauracích a dalších veřejných místech. Podle analytiků Patria Finance by tržby tabákového průmyslu v ČR mohly v důsledku tohoto zákona spadnout o 3 – 5 procenta, zatímco produkce společnosti Philip Morris by mohla poklesnout o 1,5 – 2,5 procenta.

Cestu nahoru a dolů má za sebou Kofola. Po čtvrtečním více než 5procentním vzestupu titul dnes při absenci kurzotvorných zpráv o 3,7 procenta klesl a obchodování uzavřel na 390,00 Kč.

Pokud jde o dění v regionu, polská burza naposledy klesala o zhruba 0,3 procenta, rakouský akciový index ATX byl naopak v zisku 0,6 procenta. V zámoří se čeká na inauguraci prezidenta Donalda Trumpa. Americké akciové trhy v dopoledním obchodování rostly, index Dow Jones přidával 0,5 procenta.