Trumpova administrativa: 11 důležitých jmen

V den inaugurace zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa Vám přinášíme krátké profily klíčových členů jeho vlády a administrativy. Ve čtvrtek je před médii označil za „kabinet s historicky největším IQ“. Ať už se jedná o nadsázku nebo upřímně míněné hodnocení, je jisté, že zatímco některá jména působí kontroverzně, mnoha lidem seznam budoucích ministrů a poradců dodává naději, že Trumpova politika nebude až tak „revolucionářská“, jak se prvně zdálo v průběhu volební kampaně.



Uznání ohledně výběru svých lidí se ve čtvrtek Trump dočkal například od miliardáře Warrena Buffetta, který před volbami podporoval protikandidátku Clintonovou. Některá jména si pochvalovali i senátoři, kteří musí členy vlády posvětit.

Viceprezident: Mike Pence



Bývalý guvernér státu Indiana, kongresman, konzervativní novinář a právník. V roce 2016 se označil za „křesťana, konzervativce a republikána – přesně v tomto pořadí.“ A skutečně se tak podle tohoto kréda v minulosti choval, když například bojoval proti potratům. Trumpovým „číslem 2“ se stal v červenci 2016, když přerušil svou guvernérskou kampaň a se připojil na jeho kandidátku – v době, kdy Trumpa předvolební průzkumy zrovna nefavorizovaly. Jako viceprezident nyní bude předsedat americkému senátu a bude druhým nejdůležitějším mužem v zemi.



Vláda



Ministr zahraničí: Rex Tillerson



Americký byznysmen z Texasu, bývalý šéf ropného gigantu ExxonMobil. Jako inženýr se ke společnosti přidal v roce 1975 a propracoval se až na nejvyšší pozici. Hrdý republikán byl kritizovaný za příliš vřelé vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem – aby také ne, když Exxon měl vždy zálusk na byznys s Ruskem, zatímco ruský ropný sektor vždy toužil po západním kapitálu a technologiích. Daleko závažnější však bylo odhalení, že jedna z evropských filiálek Exxonu porušovala sankční režim proti Íránu, Sýrii a Súdánu.



Ministr financí: Steve Mnuchin



Bývalý bankéř od Goldmanů a filmový producent Mnuchin bude zodpovídat za americké finance a regulaci finančního sektoru. V průběhu své bankéřské kariéry se zabýval hlavně restrukturalizacemi krachujících spořitelních a úvěrních družstev v osmdesátých letech. V roce 2009 společně se Soros Fund Management na osmdesátá léta zavzpomínal, když koupil, překopal a prodal hypoteční banku IndyMac. Nyní na něj spadne důležitá agenda škrtání daní a financování Trumpova ambiciózního plánu na rekonstrukci infrastruktury. (Více ZDE)



Ministr obchodu: Wilbur Ross

Patrně nejstarším funkcionářem Trumpovy administrativy se ve svých 79 letech stane miliardář Wilbur Ross. Podobně jako Mnuchin má bohaté zkušenosti s restrukturalizacemi, tentokrát však od Rothschildů. Na začátku tisíciletí za cenu masového propouštění pomohl na nohy americkému ocelářskému průmyslu a zachránil ho. Nyní bude jeho úkolem pomáhat americkým exportérům. Bude tak klíčovým mužem v očekávaných obchodních vyjednáváních s Mexikem, Kanadou, post-brexitovskou Británií a Čínou. (Více ZDE)



Ministr obrany: James Mattis

Miláčkem tisku, vojáků i relevantních výborů amerického kongresu se rychle stal generál „mariňáků“ Mattis, muž, kterého podle jeho vlastních slov válka jednoduše baví. Zároveň se však jedná o intelektuála známého svou několikatisícovou knihovnou plnou klasiků strategické literatury, filosofie a dějin války. Jeho protiruský postoj bude vyvažovat proruské tendence v rámci Trumpovy administrativy. Pod palcem bude mít rozpočet Pentagonu, který chce Trump radikálně navýšit. (Více ZDE)

Další členové administrativy



Šéf rozpočtu: Mick Mulvaney



O federální rozpočet se má starat kongresman Mulvaney, bývalý právník. Jeho jmenování je do značné míry překvapením, neboť to byl právě on, kdo prosazoval fiskální zodpovědnost, když byla u vlády Obamova administrativa. Trump chce přitom federální rozpočet „roztočit“ na stimulačním balíčku. Za poznamenání stojí, že Mulvaney je jako fiskální konzervativec údajně velkým fanouškem zlata a komodit a papírovým „fiat penězům“ spíše nevěří. Kontroverzi vyvolalo jeho krácení daní před několika lety.



Šéf tajných služeb: Dan Coats

Bývalý senátor z Indiany, velvyslanec v Německu a právník Coats bude ředitelem amerických tajných služeb. Bude tak klíčovým Trumpovým poradcem a zároveň bude jeho úřad formálně zastřešovat 16 amerických tajných služeb a zajišťovat jejich koordinaci. Za jednu z hlavních hrozeb pro USA před zákonodárci označil bezpečnost v kyberprostoru, zjevně odkazující ke zprávě tajných služeb o ruské „internetové ofenzivě“. Jeho jmenování tak může uklidnit americké zpravodajce, kteří se Trumpovy administrativy obávali.



Šéf CIA: Mike Pompeo



Nejznámější americkou tajnou službu bude vést kongresman z Kansasu Pompeo. Bývalý voják a právník byl několik let členem výboru dozírajícího na tajné služby. Jako jestřáb odmítal uzavření zvláštní věznice ve Guantanámu (ke kterému za Obamovy administrativy stejně nakonec nedošlo), vyjádřil se pozitivně o zpravodajském programu, který světu odhalil Snowden a kritizoval představitele muslimů za nedostatečné odsuzování teroristických útoků způsobených islamisty.



Hlavní stratég: Steve Bannon



Bannon je kvůli svým postojům a šéfování konzervativního serveru Breitbart News jedním z nejkontroverznějších mužů nové administrativy. Tento bývalý bankéř z Goldman Sachs šéfoval Trumpově volební kampani a reprezentuje hnutí známé jako „alternativní pravice“, tedy skupinu ještě více napravo od těch nejkonzervativnějších republikánů. Jeho funkce má být především poradní. Zřejmě se bude starat i o jeho mediální obraz. (Více ZDE)



Šéf Bílého domu: Reince Priebus



Každodenní chod Bílého domu a administrativy bude zase mít na starosti politický veterán Priebus, až do včerejška faktický předseda republikánské strany. Společně s Bannonem byl Priebus prvním ohlášeným členem Trumpovy administrativy. Jeho jmenování v listopadu uklidnilo mnohé, kteří si mysleli, že Trump skutečně na politický establishment úplně zanevře. Priebus bude kontrolovat, kdo bude mít přístup k prezidentovi a dohlížet na jeho nejbližší tým. (Více ZDE)



Šéf národní rady pro obchod: Peter Navarro



Nově vytvořený post koordinátora a poradce pro obchodní politiku bude zastávat profesor Peter Navarro. Bude se zabývat průmyslovou strategií a mezinárodním obchodem. Tento akademik je známý hlavně svým ostrým postojem proti Číně, kterou obviňuje z otevřené ekonomické konfrontace s USA. Kritiky je považován za alarmistu, zejména proto, že Čína svou měnu již pár let uměle neoslabuje, ale naopak posiluje. (Více ZDE)