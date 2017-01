Summary: Nízké ceny ropy srazily hospodaření Schlumbergeru i General Electric

IBM



IBM včera ve večerních hodinách oznámil 19. kvartál nižších tržeb v řadě. Mírný meziroční pokles o 1,5 % je vrátil na 21,8 mld. USD, což je nicméně pořád nad očekáváním trhu. Problém je, že bez akvizic by byl tento ústup pravděpodobně ještě o 200 bps nižší. Zamrzelo také zúžení hrubé marže na 51 %, která trpí přesunem k předplatitelskému cloudovému modelu. Čistý zisk na akcii opět potáhly nižší daňové poplatky a příjmy z duševního vlastnictví. Díky tomu si v tomto kvartálu polepšil o 3,5 %, čímž lehce předčil tržní konsensus (5 USD proti 4,9 USD). Management oznámil výhled čistého zisku pro rok 2017 na 13,8 USD a tedy mírný 1,5% posun vzhůru proti roku 2016. Zároveň tak předběhl tržní odhad stanovený o 6 centů níž.



Dle divizí se zlepšení (i to jen lehkého) dočkaly jen dvě: Cognitive Solutions a Technology Services and Cloud Platforms. CS vyvíjí a dodává software založený na nižším stupni umělé inteligence. V tomto kvartálu narostl o 1,5 % YoY na 5,3 mld. USD, avšak zejména díky akvizicím a chybí tedy organický růst. TSCP zase poskytuje technická řešení pro klienty a v posledním čase se snaží protlačit na cloudový trh, jenž by měl mít dle IBM v roce 2018 hodnotu až 400 mld. USD. Tato divize si polepšila o 1,7 % YoY na 9,3 mld. USD. Napříč všemi divizemi rostly cloudové služby až o 33 %. Global Business Services, poskytující byznys consulting a již tradiční brzda tržeb, sklouzl o 4 % YoY na 4,1 mld. USD. Zásah dostala také divize Systems (hardware), která sjela o 12,5 % na 2,5 mld. USD.



Cloudová řešení podávají nadále skvělý výkon, avšak nestačí vyvážit propad tradičních služeb, které trpí nedostatkem zájmu od klientů. Úpis nových zakázek se snížil o 8 % a nedokončená práce poklesla o 2 %. Rozvíjející se cloudový trh navíc překypuje konkurencí (např. SAP a Intel), která se snaží „urvat kus koláče“ a tlačí ceny dolů. Pro stabilizaci hrubé marže bude do budoucna zapotřebí dalších reinvestic. Dobré výsledky cloudu zřejmě zavážily a akcie po otevření trhu rostou o 1,5 %.



American Express



Vydavatel debetních a kreditních karet představuje v tomto kvartálu poněkud horší výsledky. Tržby se propadly o 4 % YoY na 8 mld. USD a čistý zisk na akcii o 26 % na 0,91 USD (po úpravě o jednorázové položky). Je pravda, že u tržeb byl podobný vývoj trhem očekáván, avšak u čistého zisku byly predikce nastaveny na 0,98 USD. Zhoršení se dotklo také provozní marže, která se snížila z 22 % na 15 %, utahována náklady na marketing a rezervami na klasifikované úvěry. AmEx trpí odchodem obchodního partnera Costco Wholesale Group a tento rok jej čeká utahování opasku a restrukturalizace. Registrovaný objem plateb poklesl o 4 % na 263 mld. USD, což můžeme opět připsat na vrub rozchodu s Costco.



Výhled na rok 2017 udává čistý zisk na akcii v intervalu 5,6 USD – 5,8 USD. Jedná se o upřesnění předešlého „více než 5,6 USD“. Management bude dále směřovat k i) 5% růstu tržeb, ii) provozním výdajům pod 10,9 mld. USD, iii) snižování nákladů na marketing, iv) vyšším čistým odpisům a v) daňové sazbě mezi 33 % až 34 %. Akcie AmEx odepisují 0,5 %.



Schlumberger



Největší poskytovatel služeb pro ropná pole na světě oznámil další kvartál poznamenaný nízkými cenami ropy a s nimi spojeným nízkým zájmem o jeho služby. Tržby se snížily o 8 % YoY na 7,1 mld. USD a čistý zisk na akcii o 58 % YoY na 0,27 USD. Není to ale nic překvapivého, čemuž odpovídá také soulad s předpoklady trhu. Jednorázové položky by se na čistém zisku podepsaly dalšími 42c a zahrnují náklady na snižování počtu zaměstnanců, transakce, uzavírání kontraktů a měnové výkyvy. Dobře působí volný peněžní tok v černých číslech (1,1 mld. USD) a podržení dividendy na 50c/akcii.



Až na Blízký východ a Asii, který přidal v tržbách 11 % YoY na 2,5 mld. USD, vidíme pokles ve všech regionech. Největší meziroční pokles vidíme v regionu Latinské Ameriky, konkrétně o 32 % na 952 mil. USD. Dle segmentů utrpěl nejvíc Drilling (vrty), který se propadl o 32 % YoY na 2 mld. USD. Mezikvartálně zůstal beze změny díky výraznější aktivitě severoamerických nekonvenčních těžařů. Production Group (těžba) si polepšila o 5 % QoQ na 2,2 mld. USD vezouc se na vyšším počtu vrtných soustav (rigs) v Severní Americe.



Cena ropy sice v posledních měsících vzrostla, nicméně jí budou držet pod pokličkou američtí břidlicoví těžaři. Zotavení poptávky po ropných službách tak management očekává až ke konci roku 2017. Výhled kapitálových výdajů na rok 2017 je 2,2 mld. USD (2015 2,4 mld. USD). Prognózy do budoucna proto zůstávají poměrně střídmé. Akcie odepisují 1,5 %.



General Electric



Průmyslový koncern GE nenaplnil očekávání v horní linii výsledovky. Tržby sklouzly o 2 % YoY na 33 mld. USD, přičemž trh predikoval mírný růst na 33,9 mld. USD. Čistý zisk na akcii se udržel v mezích očekávání na 46c (-11,5 % YoY). Volný peněžní tok je v černých číslech na 5,5 mld. USD.



Tržby byly tlačeny dolů špatným výkonem Oil & Gas, který je zatížen nízkými cenami ropy. Meziročně ubral 22 % na 3,4 mld. USD. Svoje udělal také pokles segmentu Transportation, jenž ztratil 23 % YoY na 1,2 mld. USD, hlavně kvůli nadbytečným přepravným kapacitám v oboru. Skvělé výsledky má opět segment Renewable Energy jenž posunul tržby vzhůru o 29 % YoY na 2,5 mld. USD. Dobrý růst má za sebou také vlajková loď Power, která přidala 20 % YoY na 8,5 mld. USD, tažena zejména francouzskou divizí Alstom (ex-Alstom +6 % YoY).



Objednávky stouply meziročně o 4 % (organicky +2 %), nicméně jen díky poptávce po službách, kde vidíme 20% YoY růst objednávek. Nedokončené zakázky dosáhly objemu 321 mld. USD (+2 mld. USD QoQ) opět díky službám. Cena nových objednávek se zůstala víceméně beze změny.



Pro 2017 směřuje management výhled čistého zisku na akcii do intervalu 1,6 USD – 1,7 USD (2016: 1,49 USD) a slibuje organický růst tržeb 3 – 5 %. Přispět by měla také hrubá marže rozšířená o 100 bps díky úsporám z restrukturalizace. Nedostatečný výkon Oil & Gas a jeho zdlouhavý výhled na zlepšení u investorů převážil a akcie dnes odepisují 2 %.