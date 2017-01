UBS: Hlavní motor růstu je pryč, korekce může být za rohem. Všude vládně přílišný optimismus

Akciový a derivátový stratég Julian Emanuel z banky UBS míní, že současné dění na trzích spíše připomíná začátek silnější korekce, než začátek býčího trendu. Zeď obav ze slabého ekonomického růstu a nízké inflace , jež do značné míry živila v posledních 8 letech akciovou rallye prostřednictvím rekordně nízkých sazeb se postupně rozpadá směrem k hlubší důvěře a optimismu. Takový stav je často vídán na samotném vrcholu býčího trendu a na začátku korekce a ne někde uprostřed růstového trendu.Emanuel míní, že trhy nemusí nutně vnímat současný vývoj špatně a může skutečně dojít k dalšímu růstu, který bude tažen zlepšováním ekonomických a posléze také firemních ukazatelů a výsledků. Přesto míní, že současná vlna optimismu je výrazně přehnaná. Tržní konsensus ohledně letošního růstu firemních zisků v rámci báze širšího indexu S&P 500 se aktuálně pohybuje na úrovni růstu o 12,4%, což v sobě odráží mnohá očekávání ohledně daňových reforem, které se ale s velkou mírou pravděpodobnosti nemusí dojít svého naplnění, což může způsobit vlnu pozdějších výprodejů. Emanuel sám odhaduje růst firemních zisků ve zmíněné bázi o cca 5,9%.Pokud by zisky skutečně rostly měrou odpovídající Emanuelovu očekávání, pak by se báze indexu nyní pohybovala z pohledu PE na úrovni 18, což je samo o sobě blízko obvyklých hodnot vrcholového akciové cyklu. Přitom ale podíl krátkých pozic na trhu jsou na nebo blízko nejnižších hodnot od poslední krize a zároveň míra "uspokojení" či důvěry je vysoká. Takovýto vývoj často nebývá pozitivním signálem pro další vývoj trhů v následujících měsících.Emanuel pro letošní rok favorizuje tituly a sektory, které v roce 2016 nejvíce trpěly. Nejvíce atraktivní je pro něj nyní podceňovaný a "Trumpem pronásledovaný" sektor zdravotní péče a farmacie. Naopak varování má analytik pro finanční sektor, který si již svou chvíli slávy vybral v závěru loňského roku a jeho akcie jsou nyní nadhodnocené.