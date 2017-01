Roubini: Obama by byl nařčen z komunismu, kdyby dělal to, co chce teď Trump. USA přepouští místo lídra Číně

Světově uznávaný profesor ekonomie Nouriel Roubini v reakci na poslední vývoj a změny v USA v rámci WEF v Davosu poznamenal, že kdyby dosluhující prezident Barack Obama v době svého úřadování dělal některé kroky, které chce nyní prosadit jeho nástupce Donald Trump, byl by s největší pravděpodobností nařčen z komunismu. Proto se nemůže ztotožnit s některými návrhy nového prezidenta.



Výrazně kriticky se Roubini vyslovuje především vůči avizovaným Trumpovým snahám zpochybnit či dokonce zrušit klíčovou Trans-Pacific Patrnership (TPP) obchodní dohodu, která se stala centrálním bodem odcházející Obamovy administrativy. Podle Roubiniho je takový postup velmi krátkozraký a špatný, protože dohoda zajišťovala přítomnost a účast USA v klíčovém obchodním regionu globální důležitosti s největší dynamikou rozvoje. Pokud se z tohoto regionu stáhne, bude to mít dalekosáhlé důsledky, které poškodí především a výhradně samotné Spojené státy.



Čína se v poslední době staví do role hlavního promotéra globalizace a kapitalizace volného obchodu a to ve chvíli, kdy bývalý lídr tohoto hnutí pod nově nastupující administrativou vystupuje jako by se obával volné soutěže a další globalizace obchodu.