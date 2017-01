ČEZ: Babiš odmítá státní záruky za dostavbu JE

Ministr financí Andrej Babiš odmítá jakékoli státní záruky na stavbu jaderných elektráren. ČEZ si podle Babiše může na nové jaderné elektrárny snadno půjčit . Pokud by si ČEZ na stavbu půjčil, zvýšilo by to zadlužení (ohrožení ratingu) a omezilo výplatu dividend. To by bylo pro ČEZ , který je vnímán jako dividendový titul, negativní. ČEZ zrušil původní tendr na nové jaderné jednotky na jaře 2014. Důvodem byla, při velmi nízkých cenách elektřiny, absence státních garancí.

Připomínáme, že o žádné výstavbě jaderných bloků není rozhodnuto. A není taky rozhodnuto, jakou roli by v tom měl ČEZ. Prohlášení ministra financí vnímáme jako součást politické rétoriky před říjnovými parlamentními volbami.