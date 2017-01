Porovnání akcií amerických a evropských bank

ETF a algoritmy (Michl) vs. výběr akcií (Hájek): Sázka na 10 let pokračuje aneb Jak budou letos investovat dva zkušení manažeři

Na jedné straně strategie investování do indexových fondů, na druhé straně individuální výběr akcií. Který postup vykáže lepší dlouhodobou výkonnost? Aleš Michl, spoluzakladatel fondu QUANT, a Ján Hájek, portfoliomanažer fondu Top Stocks, se v srpnu 2016 vsadili o to, čí strategie bude dlouhodobě úspěšnější. Na prahu roku 2017 se ohlížejí za tím loňským a nechávají nás nahlédnout do své investiční kuchyně, logicky včetně výhledu na letošní rok.