Jazykové kurzy v zahraničí: potřebujete víc informací?

Z našich zkušeností a zpětné vazby klientů jsme připravili seznam otázek týkajících se jazykových kurzů v zahraničí, ubytování a dalších organizačních záležitostí spojených s výjezdem do zahraničí.



1. Jakou lokalitu mám zvolit?

Záleží na tom, jaké jsou vaše preference. Chcete-li studovat např. "královskou" angličtinu a máte velkoměsta, zvolte Anglii, resp. Londýn. Myslete na to, že každá země má svůj specifický přízvuk - např. Irsko nebo Skotsko.

Pokud preferujete na studium cizího jazyka menší městě, které je levnější, vyberte si z naší další nabídky (Skotsko, Irsko, Malta, Nový Zéland). Stejně to platí i pro ostatní jazyky. Všeobecně platí, čím větší město, tím větší náklady.



2. Jak vybrat správný jazykový kurz?

Chcete se zaměřit na obecný nebo profesní jazyk? Nebo na přípravu na mezinárodní zkoušku? Nebo jen na konverzaci? Každá jazyková škola, se kterou spolupracujeme nabízí pestrou škálu kurzů.



3. Na jakou dobu můžu vycestovat?

Minimální délka pobytu je 1 nebo 2 týdny dle aktuálních jazykových kurzů. Kurzy začínají každé pondělí ráno. Z jazykového hlediska je ideální vycestovat minimálně na 2 týdny, jinak není pobyt v zahraničí efektivní.



4. Kolik mě bude stát týdenní jazykový kurz?

Velmi záleží na lokalitě. Přibližná cena za týdenní jazykový kurz v zahraničí se pohybuje (dle počtu hodin výuky) od 7.000–12.000 Kč za školné. K tomu nezapomeňte připočítat další náklady.



5. Do kdy musím jazykový kurz zaplatit?

Minimálně 4 týdny před plánovaným odjezdem.



6. Zaplatím stejnou cenu, jako kdybych si jazykový kurz objednal sám?

Ano. Neplatíte žádné peníze navíc. A navíc získáváte servis v českém jazyce.



7. Jak poznám, jakou úroveň kurzu mám zvolit?

Každá škola nabízí on-line test, díky němuž zjistíte svoji jazykovou úroveň. Otestovat se můžete nechat i v naší jazykové škole Slůně – svět jazyků. Případně při příjezdu do školy si Vás otestují hned v pondělí ráno.



8. Kolik hodin týdně budu studovat jazyk?

Záleží na vás, jak intenzivní jazykový kurz chcete? Minimální počet hodin za týden je 15 (3 hod./den), maximum je 30. 1 lekce trvá (dle školy) v rozmezí 45-60 minut.

Skupinové kurzy lze absolvovat v ranních nebo večerních hodinách. Dokoupit si lze i individuální hodiny.



9. Jak velké jsou skupiny v kurzech?

Opět záleží na škole, většinou se počet studentů pohybuje mezi 7-14 studenty, v mini skupinách mezi 3-6. Další variantou jsou kurzy individuální (1to1 nebo 1to2). V letní sezóně (dle země) počet studentů ve skupině narůstá.



10. Jaké je národnostní složení v jednotlivých jazykových kurzech?

Každá škola se snaží, aby složení ve skupině bylo co nejpestřejší. Může se však stát, že se dostanete do skupiny, kde jsou 3-4 mluvčí jednoho jazyka (např. studenti z Asie, Ruska nebo Španělska). Obdobná situace může nastat v tzv. hlavní sezóně, tzn. v letních měsících.



11. Co je zahrnuto v ceně jazykového kurzu?

První den kurzu absolvujete tzv. Placement test, rozřazovací test, podle kterého budete zařazeni do skupiny s odpovídající jazykovou úrovní (pokročilost A1-C2). Dále je v ceně mentoring, závěrečné hodnocení a certifikát o absolvovaném kurzu, přístup do školního e-learningu po celou dobu kurzu a u většiny škol až po délku 3 měsíců po jeho ukončení.



12. Platím nějaké další poplatky za kurz?

Ano, téměř všechny školy vyžadují extra poplatek za registraci do kurzu, většinou se jedná o částku 30-70 GBP nebo EUR. V některých školách se platí i za studijní materiály.



13. Zajistíte i dopravu do místa jazykového kurzu?

Ano, na přání zajistíme autobusovou, vlakovou nebo leteckou dopravu, dále i transfer z/na letiště.



14. Jaké si můžu vybrat ubytování?

Vybrat si můžete z několika možností: nejlevnější variantou je ubytování v hostitelských rodinách (cca 170-250 GBP/EUR za týden).

Ubytování můžete mít s polopenzí nebo plnou penzí, cena se potom adekvátně navyšuje. Za příplatek lze objednat i vlastní koupelnu.

Výhodou ubytování v rodinách je intenzivní kontakt s rodilými mluvčími. V rodině můžou společně bydlet maximálně dva studenti stejného mateřského jazyka.

Další možností je ubytování ve studentských rezidencích (1- a 2-lůžkové pokoje) - ubytování bez stravy, se snídaní nebo polopenzí.

Bydlet můžete také v tzv. sdílených bytech (Flat Share), kde v 1lůžkových nebo 2lůžkových pokojích bydlí maximálně 7 studentů různých národností. Bohužel, ze zkušeností víme, že ne vždy se studenti spolu chtějí bavit, natož anglicky. Záleží však na štěstí. Studenti mají k dispozici vlastní kuchyň, jídelnu nebo tzv. společenskou místnost, přístup na wifi. Sejf není automaticky součástí vybavení bytu. Cennosti lze uložit ve školním sejfu. V bytech se z bezpečnostních důvodů pokoje nezamykají – i s touto skutečností je potřeba počítat.

Ubytovat se můžete i v apartmánech, hostelech nebo hotelech.



15. Jak daleko je ubytování od jazykové školy?

Školy se snaží o to, aby dojezdnost z místa ubytování byla maximálně 45 minut (dle velikosti města).



16. Kdy se dozvím, u jaké hostitelské rodiny budu bydlet? Lze si předem vybrat?

Zpravidla 2 týdny před příjezdem. V rámci přihlášky lze definovat požadavky (např. u stravy - vegetariánská aj.; vlastní koupelna – za příplatek).



17. Můžu bydlet s kamarádem v jedné rodině/bytě?

Ano, pokud cestujete ve dvou, můžete požádat o 2lůžkový pokoj. Pokud vycestujete sami, na 2lůžkový pokoj nemáte nárok. Nicméně toto jazykově nedoporučujeme.



18. Platím nějaké extra poplatky za ubytování?

Ano, platí se jednorázový poplatek, většinou v rozmezí 40-60 GBP v případě Velké Británie, 30-60 EUR v případě ostatních států EU. Dále se většinou vyžaduje tzv. security deposit. Jedná se o vratnou částku, kterou zaplatíte na místě.



19. Nabízejí jazykové školy i doprovodný program?

Ano, většina škol nabízí pestrou škálu kulturních a sportovních aktivit, některé jsou zahrnuté v ceně, některé se platí na místě. Trendem posledních let je kombinace výuky jazyka a aktivit

typických pro danou zemi, např. španělština a lekce vaření, flamenca, tanga, salsy; angličtina a golf, jezdectví, polo nebo rugby. Naše partnerská škola na Novém Zélandu nabízí svým studentům adrenalinové sporty (MTB, rafting, kanoistika), které jsou součástí balíčku kurzu.



20. Nabízí škola i program pro partnera cestujícího se mnou?

Pro studenty, kteří cestují v páru, nabízí školy program pro druhého člena - stará se hostitelská rodina nebo pověřená osoba ze školy. Student si tak může zvolit nižší hodinovou dotaci a věnovat se kromě výuky i doprovodnému programu.



21. Jaký je rozdíl mezi kurzem pro dospělé a pro mládež?

Kurzy pro dospělé jsou nabízeny věkové skupině 16+ (některé školy od 18+), kurzy pro mládež v rozmezí 8-13 (popř. 8-16 let).



22. Můžu během studijního pobytu i pracovat?

Ano, pokud si zvolíte kurz s nižším počtem hodin (např. 15 hodin týdně), můžete pracovat se svojí firmou na dálku.



23. Lze kurz platit pomocí zaměstnaneckých benefitů?

Ano, i tato forma platby je možná.



24. Lze jazykový kurz v zahraničí koupit jako dárek druhé osobě?

Ano, kurz můžete věnovat nebo použít jako motivační prostředek pro firemní zaměstnance.



25. Lze kurz a ubytování stornovat, pokud nebudu moct z různých důvodů do zahraničí odjet?

Ano, storno je možné, každá škola má své vlastní podmínky storna (14 dní, 1 týden atd.) stejné je to i s výší poplatků.

Pokud kurz zrušíte např. 14 dní před jeho zahájením, škola vrací většinu částky, ale připočítává storno poplatek (cca 70 GBP).

V případě ubytování je situace následující: Pokud budete chtít stornovat ubytování na místě po jeho zahájení, nemáte nárok na refundaci.

Šťastnou cestu!