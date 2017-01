Ozvěny Davosu 18.1.: nerovnováha příjmů, konec globalizace, problém zvaný populismus

Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu je v plném proudu. Co zatím zaznělo dnes?Šéfka MMF Christine Lagardeová naznačila, že společnost mimo jiné potřebuje zvýšit úroveň redistribuce firemních zisků zpět do společnosti. Rostoucí nerovnováha příjmů je výraznou brzdou ve snahách dosáhnout udržitelného rozvoje v globálním měřítku.Uznávaný profesor mezinárodní ekonomie Richard Baldwin naznačil, že systém by neměl chránit konkrétní pracovní místa, ale spíše samotné pracující. Systém by měl umožňovat a podporovat rekvalifikace a celkové změny pracovní orientace jednotlivců ve snaze zvýšit jejich úroveň vzdělání a dovedností a tím i větší konkurenceschopnosti na stále měnícím se trhu práce . Baldwin poznamenal, že takový přístup bude ale vyžadovat růst sociálních výdajů a tím pádem zřejmě také daňové zátěže obyvatel.Bývalý americký ministr financí Lawrence Summers vyjádřil výrazné obavy ze stále narůstající vlny politického populismu a protekcionalismu. Oba přístupy jsou z ekonomického hlediska celkem jasně kontraproduktivní. Podobný pohled na věc má také miliardář a zakladatel Bridgewater Associates Ray Dalio.Italský ministr financí Carlo Padoan se skoro obdivně vyjádřil k otázce Brexitu, když si posteskl, že Britové mají zjevně dlouhodobou vizi, která ovšem zcela chybí projektu jednotné Evropy