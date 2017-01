Zisk vylepšila díky dluhopisům i poslední z šestice bank Citigroup

V posledním čtvrtletí roku 2016 se dočkala lepších než očekávaných výsledků další investiční banka Citigroup. Upravený zisk na akcii byl 1,14 USD oproti očekávání analytiků oslovených agenturou Bloomberg 1,12 USD na akcii.



Celkový zisk banky rostl meziročně o 7,1 procenta na 3,57 miliard. Podobně jako u ostatních bank a stejně jako v předchozím kvartále bance pomohl především byznys s dluhopisy. Zisky z něho meziročně rostly o 36 procent. Obchodníkům s akciemi rostly zisky o 15 procent.



O slabší 2 procenta se zlepšil výkon retailové divize, která investovala do rozšiřování služeb v Mexiku.



Stejně jako u konkurence je za těmito úspěchy zvolení Donalda Trumpa prezidentem, které pro investory znamenao zvýšenou volatilitu. Očekávání uvolnění regulatorních požadavků novou administrativou v některých sektorech (včetně finančního) a snížení korporátní daně americkým finančním titulům také může pomoct.



„Měli jsme slušný konec roku 2016 a máme setrvačnost i v tomto roce,“ uvedl ředitel banky Michael Corbat v tiskovém prohlášení. Podle deníku Financial Times však mnoho analytiků upozorňuje právě na to, že „faktor Trump“ může být jen krátkodobou vzpruhou pro tradingové aktivity banky.



Akcie banky nereagovaly na lepší než očekávané výsledky příliš pozitivně, když na pre-marketu klesaly. Možným vysvětlením je podle deníku Financial Times to, že Citigroup je globálnější než ostatní banky a zvýšení úroků v USA jí tak nepomohlo tolik, jako jejím kolegyním.