Faber: Trump podpoří růst ekonomiky, vývoj aktiv s tím ale souviset nemusí. Časem může přijít QE4

Známý investor a "permanentní medvěd" Marc Faber uvedl, že politika nového US prezidenta Donalda Trumpa s velkou pravděpodobností povede k růstu ekonomiky , což ale ještě neznamená, že porostou také aktiva především v dlouhodobém pohledu.Nastupující prezident přichází z podnikatelského prostředí a jeho návrhy a záměry jsou tak celkem logicky pro růstově laděné a s největší pravděpodobností budou i funkční. Nikde ovšem není napsáno, že ceny aktiv musí v takovém prostředí také růst. To platí dvojnásob, protože dosavadní růst byl dlouhodobě tažen úplně jinými než ekonomickými vlivy a důvody.Pokud už někdo chce zůstat v akciových trzích zainteresován, měl by se spíše orientovat na trhy mimo USA, které se jeví jako více atraktivní. Pokud v budoucnu dojde ke korekci bude ta americká s velkou pravděpodobností větší.Podle Fabera se může celkem snadno stát, že americká ekonomika v dohledné budoucnosti bude opětovně stagnovat či dokonce klesat a vládní deficity budou narůstat, což ve finále dotlačí novou administrativu a centrální banku ke spuštění QE4, jež způsobí oslabení dolaru a podpoří to raketový růst drahých kovů a dalších investic podobného druhu, které profitovaly z předchozích 3 kol kvantitativního uvolňování.