Většinu nových kapacit na výrobu elektřiny v USA vloni obstaraly obnovitelné zdroje

Ačkoliv souhrnná data za rok 2016 ještě nejsou úplně kompletní, americká EIA (Energy Information Assosiation) předpokládá, že vloni už potřetí v řade tvoří většinu nových kapacit pro výrobu energie v zemi obnovitelné zdroje – hlavně sluneční a větrné elektrárny. Vyplývá to z její nové analýzy, která je dostupná na webu.

Celkem je po právě uplynulém roce země schopná vyrobit o 24 GW elektřiny víc. To je největší přírůstek od roku 2012. 63 % z toho pochází z nevyčerpatelných zdrojů přírody. Podobně jako je tomu často i v Česku, měli investoři nejvíc naspěch v poslední čtvrtině roku, kdy přibyla víc než polovina kapacit. Důvodem jsou daňové pobídky na úrovní měst i států, které se Silvestrem končí.

Nejproduktivnějším měsícem z pohledu výroby byl pro obnovitelné zdroje duben. Díky tajícímu sněhu běžely naplno tamní hydroelektrárny, silný vítr ale umožnil dosáhnout vrcholu i v tomhle odvětví. Nejvytíženější je v tomto ohledu západ Spojených států, odkud podle EIA pochází většina elektřiny vyrobené z vody a slunce. Větrné elektrárny jsou naopak mnohem více rozeseté po celé zemi.

S novým prezidentem USA ale možná obnovitelné zdroje čekají i špatné zprávy. Ten totiž už v minulosti řekl, že globální oteplování je hoax, že rozpustí Agenturu pro ochranu životního prostředí nebo že by rád zrušil Pařížskou dohodu. A netají se ani tím, že chce podpořit uhlí a zemní plyn.

Podle některých komentářů navíc může jeho daňová reforma neplánovaně ohrozit financování větrných elektráren. Upozorňuje na to třeba zpráva poradenské společnosti Marathon Capital LLC z Chicaga. Uvažované snížení korporátní daně možná až na 15 % by mohlo z části způsobit i to, že státem podporovaná výroba elektřiny z větru přijde o část úlev, které si mohli investoři nárokovat. A to by byl problém hlavně pro malé projekty, které budou bez toho obtížněji shánět lidi, ochotné jejich plán finančně podpořit. Podrobnější informace o systému tax equity, na kterém jsou větrné elektrárny v USA do velké míry závislé se dočtete zde.

-Vanda Kofroňová-