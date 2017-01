HSBC by mohla přesunout 20% sil z Londýna do Paříže

Šéf bankovní skupiny HSBC Stuart Gulliver naznačil, že banka by mohla přesunout svou divizi obchodování na trzích generující až 20% celkových příjmů ústavu z Londýna do Paříže v reakci na Brexit. Podle Gullivera dojde k přesunu aktivit, které podléhají regulaci EU. Týkat by se to mělo asi 1 000 pracovních míst. Banka bude bedlivě sledovat a vyhodnocovat vývoj situace kolem pracovních povolení, protože celkem v LOndýně zaměstnává cca 2 100 lidí z EU a dalších 1 300 ze zemí mimo unii.Gulliver ve svém davoském interview také pochválil premiérku Mayovou za její dosavadní činnost v rámci Brexitu a uvedl, že neočekává, že by pod novou administrativou mohlo dojít k rozvoji nějaké výraznější obchodní války mezi USA a Čínou. Takový vývoj by byl pro banku, která se nejvíce podílí na světové globalizaci, výrazně negativní.Rozsah přesunu aktivit HSBC z Londýna zhruba odpovídá také vyjádřením některých jiných bank, které jsou a budou v obdobné pozici. Zvažování přesunu zhruba 1/5 londýnského zastoupení směrem ke kontinentální Evropě naznačil už vloni šéf Credit Suisse Tidjane Thiam.Podle Gullivera si Londýn i přes problémy způsobené Brexitem udrží statut globálního finančního centra. Očekává také jeho poměrně rychlé zotavení v řádu 2-3 let od skutečného Brexitu.