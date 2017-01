BofA: Koruna možná příliš neposílí, ČNB ukončí intervence na přelomu dubna a května

Ekonomka Mai Doanová z Bank of America (BofA) ve svém včerejším reportu uvedla, že koruna nemusí nutně posílit poté, co Česká národní banka ukončí svůj kurzový závazek vůči euru, nejspíše v dubnu nebo začátkem května. Dnes uvedl svou prognózu i bývalý poradce ČNB David Vávra.



Doanová se domnívá, že spekulativní příliv peněz může donutit ČNB intervence ukončit dříve, než původně plánovala. BofA původně odhadovala, že k tomu dojde ve třetím čtvrtletí tohoto roku, nyní říká, že to může být už v dubnu či na začátku května. Doanová také nabyla dojmu, že čeští centrální bankéři jsou nyní méně naklonění k použití záporných úrokovýchsazeb, než před rokem. Uvedla to po návštěvě Prahy.





Upozorňuje však, že stále panuje spousta nejistoty ohledně měnové politiky ČNB , hlavně kvůli rotaci členů bankovní rady. Noví členové by podle ní mohli „znervóznět“ kvůli přílivům peněz investorů sázejících na posílení koruny V dalším reportu z dnešního rána BofA doporučuje spíše než na posílení koruny vsadit na jednoletý IRS (úrokový swap), který podle analytiků banky poroste na 50 bazických bodů z 15 bps. BofA tak se tak přidává k varování ING z minulého týdne, že koruna nemusí kvůli „overcrowdingu“ posílit tak, jak si spekulanti slibují, a že sázky na její sílu už nevypadají tak slibně.Dnes se ke koruně vyjádřil i David Vávra z OGResearch, bývalý poradce guvernéra ČNB . Také očekává, že konec závazku je blíže, než jsme se doposud domnívali. Je názoru, že ke konci roku může koruna posílit na 26 až 26,50 Kč za euro . Varuje ale, že ČNB může intervenovat dál i po ukončení závazku, který může přijít jako „taktické překvapení“. Rapidně rozšiřující se devizové rezervy ČNB jsou dle něj důvodem, proč se kurzový závazek stal „nechtěným dítětem“.