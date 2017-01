Citigroup: Fiskální stimulace hrozí přehřátím US ekonomiky

Analytici Citigroup nesdílejí až tak růžový pohled na vývoj ekonomiky . Podle jejich mínění v dlouhodobějším pohledu hrozí přehřátí ekonomiky s množstvím negativních efektů.Podle analytiků banky americká ekonomika nyní nepotřebuje žádnou fiskální stimulaci. Plány nového prezidenta na snížení daňové zátěže a výdajů na infrastrukturu by měly být z pohledu ekonomiky dále pozitivní nicméně v dlouhodobějším výhledu v řádu několika let hrozí přehřátím ekonomiky se všemi negativními důsledky.Podle analytiků by prospěšnější místo další fiskální stimulace měly být reformy.Na adresu protekcionalismu nové administrativy analytici banky uvádějí, že pokud dojde k uvalením výraznějších přeshraničních cel, dolar "poletí".