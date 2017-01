Technická analýza - Kdo dnes pomůže dolaru? FED nebo inflace?

EURUSD: Oslabování dolaru, které odstartoval sám prezident Trump minulý týden na své středeční tiskovce, asi už našlo své minimum. Měnový pár narazil na rezistenci sekundárního ekvidistačního kanálu a pomalu se začíná vracet do jeho středu směrem k dennímu pivotu.



Preferovaný scénář: SHORT pozice. Měnový pár se odrazil od horní hranice sekundárního trendu a směřuje do jeho středu. Rezistence se překrývala s horní hranicí Bollingerova pásma a parabolický indikátor SAR tento nastolený down-trend jenom potvrzuje.

Alternativní scénář: Konsolidace. Euro i dolar má dnes na programu zveřejnění amerického CPI, které by mohlo určit odpolední směr. Do té doby může měnový pár spíše vyčkávat v bočním trendu mezi pivotem a první rezistencí.





Kontraindikátor SSI se nachází na úrovni -1,54. Celkem 61 % obchodníků se nachází v short pozici.- 1,0828- 1,0739- 1,0509- 1,0367Výrok nastupujícího prezidenta D. Trumpa, který v rozhovoru pro WSJ označil dolar jako příliš silný, poslal kurz eurodolaru nad hranici 1,07, a to přesto, že rétorika přicházející z Fedu zůstává relativně jestřábí. Dnes budou v centru pozornosti americká data (zejména prosincová inflace ) a vystoupení několika centrálních bankéřů z Fedu. Dolar by se tak mohl z verbální intervence D. Trumpa lehce oklepat.