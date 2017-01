Čínská produkce ropy letos poklesne o 7%

Podle analytiků CLSA, Sanford Bernstein a Nomura by čínská produkce ropy v letošním roce měla navázat na rekordní pokles z roku 2016 a měla by oslabit o dalších cca 7%. Tento vývoj podpoří snahy OPECu po stabilizaci ropného trhu a cen.Čínská produkce v průběhu loňska během prvních 11 měsíců poklesla pod hranici 4 miliónů barelů denně, což představuje meziroční snížení o cca 6,9% , což zemi vrátilo časově na přelom let 2009/10. Podle analytiků IEA se čínská produkce snížila o 335 000 barelů denně.Hlavním důvodem poklesu produkce byly projevy poklesu cen započatým v roce 2014. Státní producenti byli nuceni rušit svou produkci. Produkce největšího ropného pole v zemi spravovaného China National Petroleum loni poklesla o 3% na 732 200 barelů denně. Firma letos hodlá snížit náklady na průzkum a hledání nových nalezišť až o 20%.Produkce China Petroleum & Chemical obstarávající až 65% celkové čínské produkce by měla letos poklesnout o 2%.Čínský ropný regulátor očekává národní produkci na úrovni 4 mbd.Podle analytiků jsou čínská těžební zařízení často velmi stará a dosluhující a tempo jejich obnovy není dostatečné, aby zabránilo celkovému poklesu.Podle některých analytiků slabší produkce povede k větší dovozní aktivitě. Čína už tak patří mezi největší světové dovozce. Celkově dovoz ropy v loňském roce rostl o 13,6% na prosincových 8,6 miliónu barelů denně, což bylo nejvíce na světě. Pro letošek se očekává růst dovozu o dalších 4,8%.Pokles čínské produkce je součástí širší projekce odhadující pokles produkce v celé asijsko-pacifické oblasti. Podle některých odhadů by produkce v tomto regionu mohla do roku 2020 poklesnout až o 1 milión barelů. Čína by měla obstarat cca 47% tohoto poklesu.