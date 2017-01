Trump: NATO je zastaralé, EU se rozpadne, Merkelová doplatí na uprchlíky, Brexit byl chytrý krok

Budoucí americký prezident Donald Trump by l o tomto víkendu v dobré formě a ve svém interview pro Německý Bild nenechal nikoho na pochybách, že by po nástupu do funkce nějak měnil svou ostrou rétoriku.



V rámci rozhovoru Trump uvedl, že odchod Británie z EU bude pro ostrovní království úspěchem. Rozhodnutí Británie odejít z EU považuje za velmi chytré. USA by měly co nejdříve zahájit jednání o nastavení obchodních dohod s UK, jež budou dobré a výhodné pro obě strany.

EU je podle Trumpa především nástrojem německé dominance, který vznikl s cílem pokořit USA v mezinárodním obchodu. Trump vyjádřil pochybnosti o budoucí soudržnosti EU.



Trump také zopakoval svou kritiku NATO, jež je sice potřebná ale zároveň velmi zastaralá, finančně nefungující a neúčinná co se týče boje proti terorismu. Podle Trumpa pouze 5 členů aliance plní své finanční závazky.



Na adresu německé kancléřky Merkelové, Trump uvedl, že jejímu obrazu výrazně uškodila uprchlická krize.



Trump dále uvedl, že rozhodnutí Bushovy administrativy o zahájení války v Iráku bylo nejhorším v historii USA. Synovec Jared Kushner má podle Trumpa přirozený talent, který podpoří dosažení dohody s Izraelem.

Trump se rozhodně nechce vzdát svého přístupu k sociálním médiím.

Návštěvníci USA budou do budoucna čelit extrémním bezpečnostním požadavkům.