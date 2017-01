Česká ekonomika v 2017: Co jí čeká a nemine

Investorský magazín: Investujte do nesplácených faktur svého souseda, zkuste aukci!

Akcie, dluhopisy, komodity, to všichni známe. Ale co takhle zkusit investovat do faktur důvěryhodných firem? Ukážeme vám, kde se bezpečně obchodují, hlavním tématem aktuálního Investorského magazínu totiž budou investiční aukce. Dále se dozvíte, která bankovní akcie na pražské burze teď stojí za pozornost, a nakonec zajdeme na večírek pro pár nových vizitek.